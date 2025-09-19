Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αμετάβλητο στο 0,5% το επιτόκιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας, αναμένονται αυξήσεις

«Η οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας είναι πιθανό να μετριαστεί, καθώς το εμπόριο και άλλες πολιτικές, σε κάθε δικαιοδοσία, οδηγούν σε επιβράδυνση των υπερπόντιων οικονομιών και σε μείωση των εγχώριων εταιρικών κερδών», αναφέρει η Τράπεζα της Ιαπωνίας σε ανακοίνωση μετά την απόφαση

Αμετάβλητο στο 0,5%, όπως αναμενόταν, διατήρησε την Παρασκευή το βασικό της επιτόκιο η Τράπεζα της Ιαπωνίας με τους οικονομολόγους να προβλέπουν ότι οι αξιωματούχοι της τράπεζας θα ανακοινώσουν αύξηση στους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, η (Κεντρική) Τράπεζα της Ιαπωνίας αναφέρει επίσης ότι θα πουλήσει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είχε αποκτήσει προηγουμένως για να διατηρήσει τα επιτόκια χαμηλότερα - συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηριακών αμοιβαίων κεφαλαίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο - σηματοδοτώντας μια νέα φάση της πολιτικής σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής της.

«Η οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας είναι πιθανό να μετριαστεί, καθώς το εμπόριο και άλλες πολιτικές, σε κάθε δικαιοδοσία, οδηγούν σε επιβράδυνση των υπερπόντιων οικονομιών και σε μείωση των εγχώριων εταιρικών κερδών», αναφέρει η Τράπεζα της Ιαπωνίας σε ανακοίνωση μετά την απόφαση.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες αφότου επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο επιβραδύνθηκε στο 2,7% τον Αύγουστο, εν μέρει λόγω των κυβερνητικών επιδοτήσεων για τις τιμές ενέργειας, με τις τιμές του ρυζιού να αυξάνονται κατά 68,8%, σε ετήσια βάση.

Η ένδειξη του δομικού πληθωρισμού εξακολουθεί να είναι πάνω από τον στόχο της Τράπεζας της Ιαπωνίας για πληθωρισμό 2% και οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι η τράπεζα σκοπεύει να αυξήσει το βασικό επιτόκιο αργότερα φέτος ή στις αρχές του 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ

