Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για επαρκείς προβλέψεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Κάλεσμα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παραμένουν σε εγρήγορση για τους κινδύνους σταθερότητας που ενέχει η αβεβαιότητα και αστάθεια στο διεθνές σκηνικό, διατηρώντας επαρκείς προβλέψεις, απευθύνουν οι Ευρωπαίοι επόπτες.

Οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA - ESAs-ΕΕΑ) εξέδωσαν την Παρασκευή την έκθεση της κοινής επιτροπής του φθινοπώρου 2025 σχετικά με τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.

Η έκθεση υπογραμμίζει πως οι εντάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και η παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας έχουν εντείνει τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Οι αρχές ζητούν αυξημένη επαγρύπνηση και παροτρύνουν τις χρηματοπιστωτικές οντότητες να διατηρούν επαρκείς προβλέψεις στο σημερινό τεταμένο και απρόβλεπτο περιβάλλον.

Οι ΕΕΑ προειδοποιούν ότι οι ξαφνικές διαρθρωτικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο και την ασφάλεια οδήγησαν σε επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Παρά τον αρχικό μέτριο αντίκτυπο της προκαταρκτικής εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ, οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω διορθώσεων παραμένουν, τονίζεται.

«Το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά του. Οι τράπεζες συνεχίζουν να καταγράφουν σταθερά κέρδη, οι ασφαλιστικές εταιρείες διατηρούν ισχυρές θέσεις φερεγγυότητας και τα συνταξιοδοτικά ταμεία παραμένουν επαρκώς χρηματοδοτούμενα. Οι υποδομές της αγοράς και τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς έχουν επίσης αποδειχθεί ανθεκτικά απέναντι στην αστάθεια», σημειώνεται.

Ωστόσο, υποδεικνύεται, οι αυξανόμενες εντάσεις διεθνώς αναδιαμορφώνουν το τοπίο των κινδύνων. Οι δασμοί και οι μεταβολές των νομισμάτων επηρεάζουν τις αγορές βασικών προϊόντων και συναλλάγματος και δημιουργούν νέα κανάλια μέσω των οποίων οι κίνδυνοι μπορούν να εξαπλωθούν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι ισχυρές διασυνδέσεις με τις χρηματοπιστωτικές αγορές των ΗΠΑ εντείνουν την ευαισθησία των επιχειρήσεων σε αυτούς τους κινδύνους.

Πέντε συμβουλές

Οι ΕΕΑ δίνουν πέντε συμβουλές στις εθνικές εποπτικές αρχές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες στην αγορά:

Πρώτον, να συνεχίσουν να ενσωματώνουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους στις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις αξιολογήσεις κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτήσεών τους από αγορές και παρόχους υπηρεσιών εκτός ΕΕ,

Δεύτερον, να προετοιμαστούν για βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προκλήσεις εν μέσω υψηλής αβεβαιότητας, όπως οι διορθώσεις της αγοράς, διατηρώντας επαρκείς προβλέψεις και υποβάλλοντας σε δοκιμές αντοχής τις θέσεις ρευστότητάς τους,

Τρίτον, να ενισχύσουν την επαγρύπνηση έναντι των κινδύνων στον κυβερνοχώρο και τον πιθανό αντίκτυπό τους στην επιχειρησιακή και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μεταξύ άλλων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών,

Τέταρτον, να παρακολουθούν τους κινδύνους μετάδοσης από τα κρυπτονομίσματα καθώς η αγορά επεκτείνεται και οι διασυνδέσεις μεταξύ των αγορών κρυπτονομισμάτων και των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών τομέων εμβαθύνουν,

Πέμπτον, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της πρωτοβουλίας της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα χαρακτηριστικά ρευστότητας και τα προφίλ κινδύνου των εναλλακτικών επενδύσεων και την καταλληλότητά τους για τους ιδιώτες επενδυτές.