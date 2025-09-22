Η Prime Insurance μετονομάζεται σε Grawe Cyprus

Η Prime Insurance αλλάζει σελίδα και αποτελεί πλέον επίσημα μέλος του αυστριακού ασφαλιστικού Ομίλου Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE). Η GRAWE έχει παρουσία στην Κύπρο από το 1999 με την ίδρυση της GRAWE Reinsurance Ltd.

Η GRAWE, με έδρα το Γκρατς της Αυστρίας, διαθέτει πάνω από 195 χρόνια εμπειρίας και παρουσία σε 13 χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με την εξαγορά της Prime Insurance, η GRAWE ενισχύει το διεθνές της χαρτοφυλάκιο.

Η Prime Insurance δραστηριοποιείται και στους δύο κλάδους και παρέχει, τόσο προϊόντα ζωής όσο και γενικών ασφαλίσεων στην Κύπρο. Στις 2 Οκτωβρίου θα γίνει το λανσάρισμα της νέας εταιρικής ταυτότητας, με την Prime Insurance να μετονομάζεται σε Grawe Cyprus.

H Prime Insurance σημειώνει ότι η εξαγορά επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη και τη δυναμική της στον ασφαλιστικό τομέα της Κύπρου και ενισχύει ακόμα περισσότερο τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας.

Η εξαγορά δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες ασφαλιστικές συμβάσεις, τις υποχρεώσεις ή την ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι πελάτες. Αντιθέτως, σχολιάζει η Prime Insurance, διασφαλίζεται ακόμη περισσότερο η φερεγγυότητα και η οικονομική σταθερότητα της PRIME, ενισχύεται η τεχνογνωσία και η καινοτομία, με πρόσβαση σε διεθνή εργαλεία και εμπειρία και διευρύνονται οι δυνατότητες και τα προϊόντα που θα προσφέρουμε στο άμεσο μέλλον.

Η GRAWE

Η επιχειρηματική στρατηγική της GRAWE RE εστιάζει στην αντασφάλιση κλάδων ζωής και γενικών ασφαλίσεων των θυγατρικών της Grazer Wechselseitige Versicherung AG που βρίσκονται σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) και αντιστοιχούν στο 90% όλων των αντασφαλιστικών συμβάσεων.

Το 2024 η GRAWE RE παρήγαγε συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 12,521 εκατ. ευρώ (2023: 13,282 εκατ. ευρώ), με έμφαση στην αντασφάλιση πυρός και λοιπών ζημιών σε περιουσία, στη γενική αστική ευθύνη, στην προστασία εισοδήματος και στην αντασφάλιση ζωής. Η Prime το 2024 κατέγραψε παραγωγή ασφαλίστρων 29,6 εκατ. ευρώ, κέρδη μετά από φόρους, ύψους 900.000 ευρώ και δείκτη φερεγγυότητας στο 140%.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Μαϊου ανακοινώθηκε ότι η Grazer Wechselseitige Versicherung AG αποκτά το 98,7% των μετοχών της Prime Insurance Company Ltd, υπό την αίρεση των συνήθων ρυθμιστικών εγκρίσεων και εισέρχεται για πρώτη φορά στην κυπριακή αγορά ως ασφαλιστική εταιρεία. Με αυτή την επένδυση, η GRAWE επεκτείνει την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διευρύνει το διεθνές της χαρτοφυλάκιο συμπεριλαμβάνοντας άλλη μια αγορά υψηλών προοπτικών.