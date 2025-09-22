Με ζημιές έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 286,63 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,94%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,12 μονάδες με πτώση σε ποσοστό 0,96%. Η αξία των συναλλαγών περιορίστηκε στις €259.904.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν η Κύρια Αγορά κατά 1,38% και ακολούθησαν τα Ξενοδοχεία κατά 1,18% και η Εναλλακτική Αγορά με μείωση 0,39%. Αντίθετα, κέρδη σημείωσαν οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,58%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €134.929 (τιμή κλεισίματος €7,50 – πτώση 2,34%), της Atlantic Insurance, με όγκο συναλλαγών €40.531 (τιμή κλεισίματος €2,36 – πτώση 4,07%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €30.114 (τιμή κλεισίματος €1,70 – άνοδος 0,59%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο €29.570 (τιμή κλεισίματος €1,40 - άνοδος 0,72%) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €8.983 (τιμή κλεισίματος €0,177 – πτώση 6,35%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 4 χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 119.

Πηγή: ΚΥΠΕ