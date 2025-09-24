Πληροφορίες από ψηφιακές πλατφόρμες για μέτρα προστασίας χρηστών από απάτες ζητά η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι απέστειλε «αιτήματα» για πληροφορίες στις εταιρείες Apple, Google και Microsoft, καθώς και στην πλατφόρμα κράτησης καταλυμάτων Booking, στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ώστε να μάθει «πώς διασφαλίζουν ότι απατεώνες δεν καταχρώνται τις υπηρεσίες τους», όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος.

Αναλυτικότερα, το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες εφαρμογών της Apple (App Store), της Google (Google Play), τη μηχανή αναζήτησης της Microsoft (Bing) και το Booking. Μεταξύ των εγκληματικών δράσεων που αναζητά είναι η δημιουργία παραπλανητικών εφαρμογών που εμφανίζονται σαν επίσημες εφαρμογές τραπεζών ή τη χρήση μηχανών αναζήτησης για την προβολή υπερσυνδέσμων ή διαφημίσεων που οδηγούν σε ιστοτόπους απατεώνων.

«Είναι ένα κρίσιμο βήμα για να προστατεύσουμε τους χρήστες σε όλη την ΕΕ από αυτές τις πρακτικές και να επαληθεύσουμε ότι οι πλατφόρμες πράττουν τα δέοντα» για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, είπε ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η Microsoft δεσμεύεται να δημιουργεί ασφαλείς διαδικτυακές εμπειρίες και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το σημαντικό θέμα» διαβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος του ομίλου.

Η Google από την πλευρά της υπενθύμισε ότι «παρέχει υψηλή προστασία σε όλα τα προϊόντα της και καθημερινά εντοπίζει και καταργεί εκατομμύρια παραπλανητικά αποτελέσματα» στις αναζητήσεις των χρηστών.

Η πλατφόρμα Booking διαβεβαίωσε ότι δεσμεύεται «να συζητήσει τα γεγονότα με εποικοδομητικό τρόπο» και ως απόδειξη των προσπαθειών της ανέφερε ότι μόνο πέρυσι μειώθηκαν κατά 83% οι «ψεύτικες κρατήσεις» δωματίων.

Ο κανονισμός DSA έχει ως στόχο να προστατεύσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές από την παραπληροφόρηση, το μίσος στο διαδίκτυο, την προώθηση επικίνδυνων ή πλαστών προϊόντων, επιβάλλοντας κάποιες υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες. Εάν δεν τις τηρήσουν, μπορεί να τους επιβληθούν πρόστιμα που φτάνουν έως και το 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.

Στο πλαίσιο του DSA οι Βρυξέλλες έχουν ήδη ξεκινήσει πολλές έρευνες με στόχο ιδίως τις πλατφόρμες Facebook και Instagram της εταιρείας Meta, αλλά επίσης και το TitkTok, την πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) και τον κινεζικό ιστότοπο διαδικτυακού εμπορίου AliExpress. Αυτές οι παρεμβάσεις όμως, σε έναν τομέα όπου κυριαρχούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις, έχουν προκαλέσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί με αντίποινα τις χώρες ή τους οργανισμούς που θέτουν περιορισμούς στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Παρά τις απειλές, η ΕΕ λέει ότι θα συνεχίσει τις έρευνές της.

«Τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε πολλές από αυτές τις έρευνες», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η Επίτροπος Χένα Βίρκουνεν και «πιθανότατα θα ξεκινήσουμε καινούριες».

Πηγή: ΚΥΠΕ