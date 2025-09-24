Απροσδόκητη πτώση στο επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία δείχνει έρευνα

Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία υποχώρησε απροσδόκητα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη και παρακολουθείται στενά, αποτελώντας πλήγμα για τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς προσπαθεί να αναζωογονήσει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης του ινστιτούτου Ifo έπεσε στις 87,7 μονάδες, από 88,9 τον Αύγουστο, διακόπτοντας ένα σερί οκτώ συνεχόμενων αυξήσεων.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της εταιρείας χρηματοοικονομικών δεδομένων FactSet ανέμεναν μικρή άνοδο στις 89,2 μονάδες.

Τόσο η αξιολόγηση των επιχειρήσεων για την τρέχουσα κατάσταση όσο και οι προσδοκίες τους για το μέλλον δέχθηκαν πλήγμα, βάζοντας τέλος σε μια σειρά θετικών ανακοινώσεων που είχαν τροφοδοτήσει ελπίδες για ήπια ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας.

Εκτός από τις κατασκευές, που σημείωσαν μικρή άνοδο, η πτώση επηρέασε όλους τους κλάδους, με τις υπηρεσίες να επιβαρύνονται ιδιαίτερα από τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στις μεταφορές και τα logistics.

Δεχόμενη πλήγμα από την αναιμική παγκόσμια ανάπτυξη, το υψηλό κόστος παραγωγής και τον ολοένα και πιο σκληρό ανταγωνισμό από την Κίνα, η γερμανική οικονομία βρισκόταν ήδη σε δυσμενή κατάσταση, πριν ακόμη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκινήσει τον εμπορικό πόλεμο με δασμούς τον Απρίλιο, ο οποίος έχει πλήξει την παραδοσιακή εξαγωγική δύναμη της Ευρώπης.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Μερτς έχει δεσμευθεί να δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια για υποδομές τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη, αλλά οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η επίδρασή του θα είναι περιορισμένη χωρίς μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν τη γερμανική βιομηχανία πιο ανταγωνιστική.

Κορυφαία ινστιτούτα υποβάθμισαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα τις προβλέψεις τους για την οικονομική ανάπτυξη της χρονιάς σε λίγο πάνω από το μηδέν, επικαλούμενα την επίδραση των δασμών του Τραμπ καθώς και την καθυστέρηση μέχρι στιγμής στην αναμενόμενη ώθηση από τις δαπάνες της γερμανικής Κυβέρνησης.

