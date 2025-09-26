Εκτόξευση κερδών Logicom- Έφθασαν τα €30 εκατ. με άλμα 67%

Σημαντική αύξηση στα κέρδη της ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2025 η εταιρεία πληροφορικής Logicom.

Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας αυξήθηκε σημαντικά κατά 66,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, από €17.789.763 σε €29.624.910, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των άλλων εισοδημάτων, της σημαντικής μείωσης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, της σημαντικής μείωσης των καθαρών εξόδων χρηματοδότησης, αλλά και της διαγραφής της αρνητικής υπεραξίας που προκύπτει από την αύξηση της επένδυσης στη Demetra Holdings Plc. Η βελτιωμένη κερδοφορία προέκυψε παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών και του μεικτού κέρδους, και την αύξηση των εξόδων διοίκησης και της σημαντικής αύξησης της φορολογίας, σε σχέση με το Α' εξάμηνο του 2024.

Οι μεικτές πωλήσεις του Συγκροτήματος μειώθηκαν κατά 8,2% σε σχέση με το εξάμηνο 2024.

Οι μεικτές πωλήσεις του Τομέα Διανομής παρουσίασαν μείωση της τάξης του 5,7% κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων στις αγορές του Αραβικού Κόλπου, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας, σε σχέση με το 2024.

Οι μεικτές πωλήσεις του Τομέα Παροχής Λύσεων Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξης του 33,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης πωλήσεων στις αγορές της Κύπρου και της Ελλάδας.

Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν τα εισοδήματα από συμβάσεις με πελάτες στις οποίες το Συγκρότημα λειτουργεί ως κύριο μέρος, πλέον το μεικτό κέρδος που προκύπτει από τις συναλλαγές όπου το Συγκρότημα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος. Οι πωλήσεις του Συγκροτήματος μειώθηκαν σημαντικά κατά 14,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το ποσοστό του Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους υπολογιζόμενο στις μεικτές πωλήσεις του Συγκροτήματος παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και βρίσκεται στο 7,5%.

Τα Άλλα Εισοδήματα αυξήθηκαν από €770.648 το εξάμηνο του 2024, σε €1.209.074 το εξάμηνο του 2025. Η σημαντική αύξηση αφορά κυρίως την είσπραξη αποζημίωσης από τη θυγατρική εταιρεία Logicom Italia s.r.l στην Ιταλία, μετά από απαίτηση για ασφαλιστικές καλύψεις, ύψους €762.462. Τα Άλλα Εισοδήματα περιλαμβάνουν επίσης και συνεισφορές από τους προμηθευτές για προώθηση των προϊόντων τους και εισοδήματα από συνεργασίες με τρίτους

Οι Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές για το Συγκρότημα ανέρχονται σε €138.444 σε σχέση με €1.806.625 το Α' εξάμηνο του 2024. Η σημαντική μείωση οφείλεται κυρίως στην επιπλέον απομείωση που αναγνωρίστηκε κατά το Α' εξάμηνο του 2024, από τη θυγατρική εταιρεία Verendrya Ventures Limited στο δάνειο εισπρακτέο από την από κοινού ελέγχου εταιρεία M.N. Larnaca Desalination Co. Ltd, ύψους €1.652.332, λόγω της αναθεώρησης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών της εταιρείας, μετά και την απόφαση που λήφθηκε μέσω της διαδικασίας Διαιτησίας για τον τελικό διακανονισμό των εκατέρωθεν απαιτήσεων. Ο

Tα Έξοδα Διοίκησης αυξήθηκαν κατά €1.744.711 και σε ποσοστό 6,1% σε σχέση με το εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των εξόδων προσωπικού και υποδομών, ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού επέκτασης του Συγκροτήματος σε νέες αγορές και της διεύρυνσης της γκάμας των διαθέσιμων προϊόντων.

Το Κέρδος από Λειτουργικές Δραστηριότητες μειώθηκε σημαντικά κατά 19,2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, και ανέρχεται σε €14.601.815 έναντι €18.067.507 το Α' εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης του Κύκλου Εργασιών, του Μεικτού Κέρδους και της αύξησης των Εξόδων Διοίκησης, παρά τη σημαντική αύξηση των Άλλων Εισοδημάτων και τη σημαντική μείωση των Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών.

Η Συναλλαγματική Διαφορά που προκύπτει κυρίως από τη μεταβολή της ισοτιμίας του Δολαρίου Αμερικής έναντι του Ευρώ ανέρχεται σε κέρδος €2.429.090 (Α' εξάμηνο 2024 ζημιά: €687.975).

Συνδεδεμένες εταιρείες

Οι αναφορές στο Καθαρό μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες μετά τη φορολογία αφορούν τη διαγραφή αρνητικής υπεραξίας ύψους €16.278.001 και το μερίδιο κέρδους ύψους €3.936.834 για το Α' εξάμηνο του 2025 σε σχέση με μερίδιο κέρδους ύψους €11.680.075 για την αντίστοιχη περσινή περίοδο από τη συνδεδεμένη εταιρεία Demetra Holdings Plc (‘Δήμητρα’).

Στις 17 Ιανουαρίου και στις 7 Απριλίου 2025, το Συγκρότημα αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Δήμητρα από 29,92%, στο 38,49% και στο 38,5%, αντίστοιχα. Το ποσό της αρνητικής υπεραξίας που διαγράφηκε από την Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων αφορά το πλεόνασμα της δίκαιης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Δήμητρα στις 17 Ιανουαρίου και στις 7 Απριλίου 2025 σε σχέση με την αναγραφόμενη αξία της επένδυσης στη Δήμητρα, η οποία αποτελείται από την αξία της προϋπάρχουσας επένδυσης πλέον το κόστος αγοράς των επιπρόσθετων μετοχών.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Δήμητρα, η θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος Logicom Services Limited, προχώρησε σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση, προς τους μετόχους της Δήμητρα, για απόκτηση τουλάχιστον του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα.

Η δημόσια πρόταση ήταν ανεπιτυχής. Παρά το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης το Συγκρότημα εξετάζει κατά πόσο και με βάση την ευρεία διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα δημιουργούνται συνθήκες ελέγχου των δραστηριοτήτων της. Σε τέτοια περίπτωση το Συγκρότημα θα προχωρήσει σε ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της Δήμητρα με βάση τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ3 και θα αποαναγνωρίσει την επένδυση με βάση την καθαρή θέση σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ28.