Συνάντηση ΣΑΕΚ με την Επίτροπο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της ΕΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο όραμα της Επιτρόπου για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής οικονομίας που θα μπορεί να ανταγωνίζεται αποτελεσματικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα σημαντική και εποικοδομητική συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Maria Luís Albuquerque, αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU). Στη συνάντηση με την Επίτροπο παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Κλάδου Ζωής του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Έβαν Γαβάς και ο Γενικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Αθανασιάδης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις μελλοντικές ρυθμίσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην εφαρμογή του SIU, μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στη διοχέτευση των αποταμιεύσεων των πολιτών σε παραγωγικές επενδύσεις εντός της Ευρώπης, ώστε να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή οικονομία. Έγινε, επίσης, ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή αγορά, με έμφαση στον κατακερματισμό των εθνικών συστημάτων και στην ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο όραμα της Επιτρόπου για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής οικονομίας που θα μπορεί να ανταγωνίζεται αποτελεσματικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο ΣΑΕΚ τόνισε ότι η δημιουργία ενός ενιαίου και ανθεκτικού χρηματοπιστωτικού πλαισίου αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την αξιοποίηση των αποταμιεύσεων προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα ενισχύσει την ανάπτυξη, θα προσφέρει σταθερότητα στις αγορές και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

