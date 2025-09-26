Κεραυνός: Τα €67 εκατ. δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα στο Βασιλικό

Το έργο του Βασιλικού πρέπει να προχωρήσει με τον τρόπο που πρέπει, με τους ρυθμούς που πρέπει, για να έχουμε σύντομα το αποτέλεσμα που λέγεται φυσικό αέριο, ούτως ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας και να αντιμετωπίσουμε την ψηλή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να ανανεώσει μετά το τέλος του χρόνου τα μέτρα στήριξης έναντι του ενεργειακού κόστους.

Ερωτηθείς αρχικά μετά το τέλος της συνάντησης με την Ευρωπαία Επίτροπο για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων για τις πιθανές επιπτώσεις από μία συμφωνία απόδοσης της ΑΤΑ στο 100% στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ο κ. Κεραυνός είπε ότι οι ερωτήσεις είναι προς το παρόν υποθετικές.

«Εμείς, ως Υπουργείο Οικονομικών, πάντοτε μελετούμε προληπτικά όλα τα σενάρια και είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει, το οποίο, όμως, θα πρέπει να είναι μια λογική κατάληξη που να ικανοποιεί και τους εργαζομένους μας και τις επιχειρήσεις μας. Επομένως, θέλω να ελπίζω ότι με την βοήθεια όλων σύντομα θα υπάρξει μια κατάληξη», σημείωσε σχετικά.

Ερωτηθείς για το ποσό των 67 εκατομμυρίων που ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει η Κύπρος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τερματικό του Βασιλικού, ο κ. Κεραυνός είπε ότι το ποσό των 67 εκατομμυρίων δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στην αύξηση των δαπανών.

«Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτό το έργο να προχωρήσει με τον τρόπο που πρέπει, με τους ρυθμούς που πρέπει, για να έχουμε σύντομα το αποτέλεσμα που λέγεται φυσικό αέριο, ούτως ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας και να αντιμετωπίσουμε την ψηλή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας», σημείωσε στη συνέχεια.

«Ήδη έχουμε μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται. Έχουμε μειώσει το φόρο προστιθέμενης αξίας για την ηλεκτρική ενέργεια από το 19% στο 9%. Είναι ήδη σε εφαρμογή μέτρα, με τα οποία επιχορηγούμε την ηλεκτρική ενέργεια σε χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε ήδη χαμηλό φόρο προστιθέμενης αξίας και μηδενικό φόρο προστιθέμενης αξίας σε βασικά καθημερινά προϊόντα. Όλα αυτά τα μέτρα λήγουν στο τέλος του χρόνου και η απόφαση της Κυβέρνησης είναι ότι θα τα συνεχίσει», κατέληξε.

ΚΥΠΕ