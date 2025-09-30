Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μη αναμενόμενη αύξηση στο 2,4% του πληθωρισμού στη Γερμανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πληθωρισμός στην Γερμανία αυξήθηκε κατά 2,4% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν την Τρίτη

Μεγαλύτερη αύξηση, από την αναμενόμενη, παρουσίασε ο γερμανικός πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και θέτοντας τέρμα στην αποπληθωριστική διαδικασία των προηγούμενων μηνών.

Ο πληθωρισμός στην Γερμανία αυξήθηκε κατά 2,4% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν την Τρίτη.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters εκτιμούσαν ότι ο εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 2,2% από 2,1% τον περασμένο μήνα.

Ο δομικός πληθωρισμός της Γερμανίας, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, ενισχύθηκε στο 2,8% τον Σεπτέμβριο μετά τη σταθεροποίησή του για τρεις συνεχόμενους μήνες στο 2,7%.

Ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ο γερμανικός πληθωρισμός θα μπορούσε να δώσει μια ένδειξη για την πορεία του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτεί την Τετάρτη.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο θα αυξηθεί στο 2,2% από το 2,0% του περασμένου μήνα, που είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ΕΚΤ άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον τρέχον μήνα, παραμένοντας αισιόδοξη για την οικονομία και υποδεικνύοντας ότι δεν βιάζεται να μειώσει ξανά τα επιτόκια.

Στο 1,2% ο πληθωρισμός στην Γαλλία, στο 1,6% στην Ιταλία

Εξάλλου, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία επιταχύνθηκε στο 1,2% τον Σεπτέμβριο, από 0,9% τον Αύγουστο, λόγω της αύξησης του κόστους των υπηρεσιών, σύμφωνα με την γαλλική στατιστική υπηρεσία, INSEE.

Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο πληθωρισμό, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,1% τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 0,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προσωρινή εκτίμηση της INSEE.

Στην Ιταλία, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Σεπτέμβριο, στο 1,6%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο συντελεστή, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν στο 1,8% αυτόν τον μήνα από 1,6% τον Αύγουστο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΓερμανίαΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα