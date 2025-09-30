Μη αναμενόμενη αύξηση στο 2,4% του πληθωρισμού στη Γερμανία

Μεγαλύτερη αύξηση, από την αναμενόμενη, παρουσίασε ο γερμανικός πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και θέτοντας τέρμα στην αποπληθωριστική διαδικασία των προηγούμενων μηνών.

Ο πληθωρισμός στην Γερμανία αυξήθηκε κατά 2,4% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν την Τρίτη.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters εκτιμούσαν ότι ο εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 2,2% από 2,1% τον περασμένο μήνα.

Ο δομικός πληθωρισμός της Γερμανίας, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, ενισχύθηκε στο 2,8% τον Σεπτέμβριο μετά τη σταθεροποίησή του για τρεις συνεχόμενους μήνες στο 2,7%.

Ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ο γερμανικός πληθωρισμός θα μπορούσε να δώσει μια ένδειξη για την πορεία του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτεί την Τετάρτη.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο θα αυξηθεί στο 2,2% από το 2,0% του περασμένου μήνα, που είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ΕΚΤ άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον τρέχον μήνα, παραμένοντας αισιόδοξη για την οικονομία και υποδεικνύοντας ότι δεν βιάζεται να μειώσει ξανά τα επιτόκια.

Στο 1,2% ο πληθωρισμός στην Γαλλία, στο 1,6% στην Ιταλία

Εξάλλου, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία επιταχύνθηκε στο 1,2% τον Σεπτέμβριο, από 0,9% τον Αύγουστο, λόγω της αύξησης του κόστους των υπηρεσιών, σύμφωνα με την γαλλική στατιστική υπηρεσία, INSEE.

Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο πληθωρισμό, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,1% τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 0,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προσωρινή εκτίμηση της INSEE.

Στην Ιταλία, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Σεπτέμβριο, στο 1,6%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο συντελεστή, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν στο 1,8% αυτόν τον μήνα από 1,6% τον Αύγουστο.

Πηγή: ΚΥΠΕ