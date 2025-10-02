Μειώθηκε κατά 0,7% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο-Πέμπτη σερί μείωση

Νέα μείωση για πέμπτο συνεχή μήνα παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο μειώθηκε με ρυθμό 0,7% από 0,9% που ήταν η ετήσια μείωση τον Αύγουστο.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2024 σημειώθηκε στις Υπηρεσίες (3,1%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-10,9%), στα Γεωργικά Προϊόντα (-5,0%) και στα Πετρελαιοειδή (-2,7%). Σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (3,5%).

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,3%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,4%), Εκπαίδευση (3,4%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (3,3%). Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (5,8%) και Εκπαίδευση (2,2%).

Το εννιάμηνο του 2025, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 0,33%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,7%), Εκπαίδευση (3,7%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (3,4%).