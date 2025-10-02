Με οριακή άνοδο και μεγάλο όγκο συναλλαγών έκλεισε το ΧΑΚ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 287,31 μονάδες σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,09%

Με οριακή αύξηση αλλά σημαντικό όγκο συναλλαγών έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στην πρώτη συνεδρία Οκτωβρίου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 287,31 μονάδες σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,09%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,49 μονάδες με άνοδο 0,16%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στα €9.459.275.

Κατά τη σημερινή συνεδρία καταγράφηκε απλή προσυμφωνημένη συναλλαγή στη μετοχή της Atlantic Insurance Company Public Ltd (ΑΤΑΣ). Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 4.079.592 μετοχές στην τιμή των €2,18 ανά μετοχή, με συνολική αξία που ξεπερνά τα €8,9 εκατ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη μείωση κατά 0,53% κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία, ενώ η Κύρια Αγορά μειώθηκε κατά 0,10%. Άνοδο 0,43% κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά και οι Επενδυτικές αυξήθηκαν οριακά 0,09%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Atlantic Insurance, με όγκο συναλλαγών €8.938.877 (τιμή κλεισίματος €2,46 - άνοδος 1,65%) και ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με όγκο €352.676 (τιμή κλεισίματος €8 – πτώση 0,25%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €69.279, (τιμή κλεισίματος €4,46 ευρώ – άνοδος 0,91%), της Demetra Holdings με όγκο €36.746, (τιμή κλεισίματος €1,66 – χωρίς μεταβολή) και της Logicom με όγκο €14.914 τιμή κλεισίματος €4,12 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 έκλεισαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 7 χωρίς μεταβολή . Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 130. 

