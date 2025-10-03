Ρίχνει ταχύτητα η αύξηση τιμών στα ακίνητα- Στο 1% το δεύτερο τρίμηνο 2025

Επιβράδυνση παρουσιάζει η αύξηση των τιμών των ακινήτων στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat.

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών κατοικιών για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, υπολογίζεται στις 113,99 μονάδες καταγράφοντας αύξηση 1% σε ετήσια βάση. Το πρώτο τρίμηνο του 2025, η αύξηση ήταν 2% και το δεύτερο τρίμηνο του 2024 2,5%.

Συγκρινόμενος με το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,2% έναντι αύξησης 1,1% το πρώτο τρίμηνο.

Οι τιμές στην ΕΕ

Πέραν της Κύπρου, επιβράδυνση παρατηρείται και στην ΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε επίσης σήμερα η Eurostat, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών, όπως μετρώνται με τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών, αυξήθηκαν κατά 5,1% στην ευρωζώνη και κατά 5,4% στην ΕΕ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,3% και 5,7% στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ, αντίστοιχα.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μία χώρα παρουσίασε ετήσια μείωση στις τιμές των κατοικιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, και είκοσι πέντε παρουσίασαν ετήσια αύξηση. Η πτώση καταγράφηκε στη Φινλανδία (-1,3%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (+17,2%), τη Βουλγαρία (+15,5%) και την Ουγγαρία (+15,1%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές μειώθηκαν σε δύο κράτη μέλη και αυξήθηκαν σε είκοσι τέσσερα κράτη μέλη. Οι μειώσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία (-0,2%) και το Βέλγιο (-0,1%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (+4,7%), το Λουξεμβούργο (+4,5%) και την Κροατία (+4,4%).