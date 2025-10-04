Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Ζητά μία διευκρίνιση για νομοσχέδιο ξένων επενδύσεων

Συνεχίζεται την Δευτέρα η κατ’ άρθρον συζήτηση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και η επιτροπή αναμένεται να τοποθετηθεί επί αυτού προκειμένου να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής εντός Οκτωβρίου.

Ενόψει της νέας συζήτησης της Δευτέρας για τον περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμο του 2025 , το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο προώθησε ηλεκτρονικό μήνυμα στην επιτροπή, με συγκεκριμένο σχόλιο.

Επιφύλαξη του Άρθρου 10(1)

Σύμφωνα με το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί το κατά πόσο η υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων και υποχρέωσης τήρησης εμπιστευτικότητας θα αφορά το συγκεκριμένο άτομο υπό την ιδιότητα του ως άτομο ή το συγκεκριμένο άτομο υπό την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος επαγγελματικού συνδέσμου ή άλλου φορέα.

«Ο λόγος που πρέπει να διευκρινιστεί αυτό είναι πασιφανές αφού μία από τις κυριότερες δραστηριότητες των επαγγελματικών συνδέσμων (και των Μελών τους) και άλλων φορέων είναι η προσέλκυση ξένων επενδυτών και η προώθηση ξένων επενδύσεων στη Κύπρο», σημειώνει.

«Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα για την ύπαρξη οποιασδήποτε υπόνοιας άμεσης ή έμμεσης σύγκρουσης συμφερόντων αφού η σύγκρουση συμφέροντος σε μια επένδυση υπάρχει όταν ένα μέρος επωφελείται από το αποτέλεσμα μιας επένδυσης, όχι μόνο μέσω άμεσης ιδιοκτησίας ή άμεσου χρηματοοικονομικού μεριδίου ή ωφελήματος, αλλά και ως υποπροϊόν στα πλαίσια της λειτουργίας ενός επιχειρηματικού και οικονομικού οικοσυστήματος», τονίζει.

Λόγω της τελετής έναρξης του Διεθνούς Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025» το πρωί της ίδιας μέρας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην εν λόγω συνάντηση της Επιτροπής.

Συμφωνεί ο ΣΕΛΚ

Με ξεχωριστό μήνυμα που στάλθηκε στην επιτροπή, σημειώνεται ότι ο ΣΕΛΚ δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στη συζήτηση του θέματος λόγω άλλων ανειλημμένων υποχρεώσεων, εκφράζοντας τις απολογίες του.

Ως εκ τούτου παρέθεσε γραπτώς τη θέση του, σύμφωνα με την οποία ο ΣΕΛΚ, έχοντας εξετάσει το αναθεωρημένο κείμενο, δεν έχει οποιαδήποτε περαιτέρω σχόλια και συμφωνεί με το αναθεωρημένο νομοσχέδιο.

Ευρύτερη συναίνεση

H συζήτηση του νομοσχεδίου ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου και φαίνεται να συγκεντρώνει ευρύτερη συναίνεση των ενδιαφερόμενων φορέων.

Το νομοσχέδιο εναρμονίζει την Κύπρο με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, προβλέποντας αυστηρότερους ελέγχους σε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η χώρα παραμένει ανταγωνιστικός προορισμός για αξιόπιστες επενδύσεις.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξήγησε τις σημαντικότερες τροποποιήσεις όπως ο ορισμός επιχείρηση στρατηγικής σημασίας στον οποίο περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις, που συστάθηκαν με νόμο άλλης χώρας και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, η πρόνοια για εξαίρεση επενδυτών από χώρες της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, η υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης από τον ξένο επενδυτή, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και η εισαγωγή ενός κατώτατου ορίου κοινοποίησης επενδύσεων, το οποίο θα ορίζεται στα €2.000.000.

Επίσης, προνοείται εξαίρεση για τα πλοία, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Κύπρο και για να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητά της με εξαίρεση τις πλωτές μονάδες φυσικού αερίου. Προβλέπεται επίσης η διαδικασία διαβούλευσης με αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή και δυνατότητα αυτεπάγγελτου ελέγχου, ακόμη και χωρίς κοινοποίηση της επένδυσης.

Στόχος, όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών είναι να θεσπιστεί ένας διαφανής, προβλέψιμος και σαφής μηχανισμός, ο οποίος ταυτόχρονα δεν θα πλήττει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου σε σχέση με άλλες χώρες.

Προβληματισμούς όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων, εξέφρασε η διευθύντρια του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων (ΣΕΔΠ), Λίζα Σόλωνος και ο Σύνδεσμος Ακινήτων Κύπρου.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ