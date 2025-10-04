Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πιέσεις για αποδοχή της «ΑΤΑ για όλους»

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Πιέσεις προς τους εργοδοτικούς συνδέσμους για αποδοχή της πολιτικής θέσης της κυβέρνησης «ΑΤΑ για όλους», φαίνεται ότι θα εξασκήσει η κυβέρνηση καθώς διατηρείται στο τραπέζι η θέση της, όπως προκύπτει από αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη στο ΡΙΚ

Όπως ήδη γράψαμε, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέλαβε πρωτοβουλία στις προσπάθειες κατάληξης σε συμφωνίας για την ΑΤΑ  και τις επόμενες μέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Προεδρικό με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας.

Όπως ήδη γράψαμε, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέλαβε πρωτοβουλία στις προσπάθειες κατάληξης σε συμφωνίας για την ΑΤΑ  και τις επόμενες μέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Προεδρικό με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας.

Μέχρι στιγμής, επικοινωνία υπήρξε μόνο με τους εργοδοτικούς συνδέσμους, κάτι που συνάγεται ότι οι πιέσεις θα ασκηθούν προς την πλευρά τους για αποδοχή της πολιτικής θέσης «ΑΤΑ για όλους».

Οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι είναι έντονα ενοχλημένοι από τη στάση του Υπουργού Εργασίας και τους χειρισμούς του θέματος και δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν στη σύσκεψη θα ήθελαν να είναι παρόν και ο Γιάννης Παναγιώτου, κάτι που θα αποφασίσουν τα εκτελεστικά τους όργανα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκτελεστικές επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση υπογραμμίζοντας σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν την προσήλωσή τους στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και την αποφασιστικότητά τους να προασπίσουν τα εργασιακά θέσμια, όπως εμπεδώθηκαν από τους παράγοντες της τριμερούς συνεργασίας επί εξήντα έτη. Τόνισαν εκ νέου ότι είναι εκτός συζήτησης η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ.

Παράλληλα, αποφάσισαν να διακηρύξουν τη γνήσια διάθεσή τους για συζήτηση με σκοπό τη μετεξέλιξη και εξορθολογισμό / εκσυγχρονισμό του συστήματος αυτού που έχει καταργηθεί στην Ευρώπη, με υιοθέτηση μηχανισμού που θα λαμβάνει υπόψη την υγεία της οικονομίας, την προάσπιση της εθνικής ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας χωρίς να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις.

