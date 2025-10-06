Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στη Λάρνακα – Τρεις οδηγοί στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Προτροπή Κεντρικής Τράπεζας για ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σημειώνεται ότι εντός του 2025 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο ανακλήσεις αδειών ηλεκτρονικού χρήματος.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) προτρέπει το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και κατόχων λογαριασμών ηλεκτρονικού χρήματος, να επισκέπτονται τα επίσημα μητρώα της στο διαδίκτυο για να επιβεβαιώνουν ποια ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος λειτουργούν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τα σχετικά μητρώα είναι:

•    Μητρώο ιδρυμάτων πληρωμών, και

•    Μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ανακλήσεων αδειών, οι οποίες δημοσιεύονται στα ανωτέρω μητρώα. Σημειώνεται ότι εντός του 2025 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο ανακλήσεις αδειών ηλεκτρονικού χρήματος.

Tags

χρήμαΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα