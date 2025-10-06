Προτροπή Κεντρικής Τράπεζας για ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) προτρέπει το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και κατόχων λογαριασμών ηλεκτρονικού χρήματος, να επισκέπτονται τα επίσημα μητρώα της στο διαδίκτυο για να επιβεβαιώνουν ποια ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος λειτουργούν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τα σχετικά μητρώα είναι:

• Μητρώο ιδρυμάτων πληρωμών, και

• Μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ανακλήσεων αδειών, οι οποίες δημοσιεύονται στα ανωτέρω μητρώα. Σημειώνεται ότι εντός του 2025 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο ανακλήσεις αδειών ηλεκτρονικού χρήματος.