EM AIRFIELD SERVISES LTD: Η Κυπριακή εταιρεία που προσφέρει ασφάλεια στα αεροδρόμια Μέσης Ανατολής

Συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Φάνη Μάρτιν Έρικ

Κυπριακή εταιρεία, με ιδιοκτήτες Κύπριους, η EM AIRFIELD SERVISES LTD είναι η εταιρεία που προσφέρει ασφάλεια, όχι μόνο στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου αλλά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις εργασίες που εκτελεί και τις υπηρεσίες καθαρισμού των αεροδρομίων.

Για το σημαντικό έργο της Εταιρείας μας μιλά ο ιδιοκτήτης της Φάνης Μάρτιν Έρικ, που επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του συστήματος καθαρισμού των αεροδρομίων έγινε τοπικά στην Κύπρο και αποτελεί μια πρωτοποριακή κατασκευή η οποία μπορεί και ανταγωνιστεί εργοστασιακά συστήματα του εξωτερικού.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Έρικ οι μολυσμένοι αεροδιάδρομοι μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα κινδύνου τόσο κατά την προσγείωση όσο και κατά την απογείωση (εάν το αεροσκάφος δεν καταφέρει να σηκωθεί πριν τελειώσει ο αεροδιάδρομος). Οι κίνδυνοι αυξάνονται ιδιαίτερα, όταν οι αεροδιάδρομοι είναι υγροί ένα φαινόμενο που ονομάζεται Aquaplaning ή Hydroplaning.

Για τον ρόλο και το σημαντικό έργο που επιτελεί η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα από το 1996, μας μιλά στη συνέντευξη που ακολουθεί ο κ. Έρικ:

Ποια είναι η εταιρεία EM AIRFIELD SERVICES LTD και ποιες ακριβώς είναι οι εργασίες που φέρνει εις πέρας;

Η εταιρεία EM AIRFIELD SERVICES LTD (https://emairfield.com) ειδικεύεται στις υπηρεσίες καθαρισμού αεροδιαδρόμων, από τα συσσωρευμένα υπολείμματα καουτσούκ. Ο στόχος της αφαίρεσης των ελαστικών υπολειμμάτων καουτσούκ από τους αεροδιαδρόμους είναι η αποκατάσταση του συντελεστή τριβής στην επιφάνεια του οδοστρώματος του αεροδιαδρόμου χωρίς την καταστροφή της επιφάνειας του, η οποία μπορεί να είναι κατασκευασμένη τόσο από σκυρόδεμα όσο και από άσφαλτο. Απώτερος σκοπός είναι οι ασφαλέστερες προσγειώσεις και ταυτόχρονα η παράταση της διάρκειας ζωής της επιφάνειας του αεροδιαδρόμου.

Η διαδικασία καθαρισμού των αεροδιαδρόμων ενός αεροδρομίου είναι μια εργασία που έχει άμεση σχέση με την ασφαλή προσγείωση και απογείωση των αεροπλάνων και άρα με την ασφάλεια και τη ζωή των εκατομμυρίων ταξιδιωτών. Η εταιρεία διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, για να φέρει σε πέρας το έργο της και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό;

Η διαδικασία που ακολουθείται από την εταιρεία μας είναι εξειδικευμένη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε αυτό τον τομέα από το 1996 προσφέροντας τις υπηρεσίες της στα διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου, στις αγγλικές βάσεις, καθώς και σε άλλα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής. Έχει αναπτύξει Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας το οποίο διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση στις προδιαγραφές του ICAO (International Civil Aviation Organization). Επίσης, η εταιρεία έχει αναπτύξει Σύστημα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβαλλοντικής Προστασίας το οποίο διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε αυτούς του τομείς. Επί πλέον, χρησιμοποιεί εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή πείρα στα συγκεκριμένα έργα.

Τι ακριβώς αφαιρείται από τους αεροδιαδρόμους στη διαδικασία καθαρισμού; Πότε γίνεται η συγκεκριμένη εργασία, αφού τα αεροδρόμια λειτουργούν 24 ώρες το 24ώρο;

Κατά τη διαδικασία προσγείωσης των αεροπλάνων, λόγω της ισχυρούς πέδησης των τροχών των αεροπλάνων αναπτύσσονται ψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση ελαστικών υπολειμμάτων στους αεροδιαδρόμους. Η συσσώρευση αυτή σχετίζεται με τον αριθμό προσγειώσεων, την ποιότητα του οδοστρώματος, τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος, καθώς κι άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Σκοπός μας είναι η αφαίρεση των συσσωρευμένων ελαστικών υπολειμμάτων.

Χρησιμοποιείται η μέθοδος UHP Ultra High Pressure Waterblasting, δηλ. συμπιεσμένο νερό σε εξαιρετικά ψηλή πίεση, περίπου στα 2.500 bar και ροή νερού 40Lt/min. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του συστήματος καθαρισμού έγινε τοπικά στην Κύπρο και αποτελεί μια πρωτοποριακή κατασκευή η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί εργοστασιακά συστήματα του εξωτερικού.

Όλα τα μηχανήματα είναι ενσωματωμένα σε ένα τρέιλερ ώστε, όταν απαιτείται, να απομακρύνονται από το σημείο καθαρισμού μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό εξασφαλίζει την αποφυγή σύγκρουσης, αφού τα αεροδρόμια λειτουργούν 24 ώρες το 24ώρο. Λόγω της μεγάλης αεροπορικής κίνησης και της μη ύπαρξης δεύτερου αεροδιαδρόμου σε κάποια αεροδρόμια όπως εκείνα της Λάρνακας και Πάφου, οι εργασίες καθαρισμού γίνονται στη διάρκεια της νύκτας και σε περιορισμένο χρόνο. Γι’ αυτό, ολόκληρο το σύστημα καθαρισμού είναι εξοπλισμένο με ισχυρό σύστημα φωτισμού για νυχτερινές εργασίες.

Πώς δουλεύει το σύστημα καθαρισμού UHP;

Το αυτόνομο σύστημα καθαρισμού είναι τοποθετημένο σε βαρέως τύπου ρυμουλκούμενο τρέιλερ 40 ποδιών, στο οποίο είναι ενσωματωμένα όλα τα μηχανήματα. Η ταχύτητα του οχήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με ειδικό σύστημα ελέγχου ταχύτητας.

Το νερό που χρησιμοποιείται στη διαδικασία καθαρισμού αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή νερού από όπου τροφοδοτείται στο σύστημα ψηλής πίεσης. Το νερό στη συνέχεια διοχετεύεται στις κεφαλές καθαρισμού, οι οποίες είναι στερεωμένες σε ειδικό περιστρεφόμενο ρυθμιζόμενο πλαίσιο και λειτουργούν υδραυλικά. Το συνολικό πλάτος καθαρισμού είναι ρυθμισμένο στα 1,9 m, ενώ η ταχύτητα του φορτηγού ρυθμίζεται ανάλογα με τη συσσώρευση ελαστικών υπολειμμάτων. Όσο μεγαλύτερη η συσσώρευση ελαστικών τόσο χαμηλότερη η ταχύτητα. Οι κεφαλές καθαρισμού έχουν ενσωματωμένα nozzles (ακροφύσια, πέκκα) τα οποία περιστρέφονται με υψηλές ταχύτητες, για να αφαιρέσουν πλήρως και αποτελεσματικά τα ελαστικά υπολείμματα. Ο συνδυασμός της ροής του νερού, της πίεσης και της κλίσης των nozzles σε σχέση με την ποιότητα του οδοστρώματος ελέγχεται πριν από κάθε εργασία ώστε να αποφευχθεί η φθορά της επιφάνειας καθαρισμού.

Τα απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό συλλέγονται μέσω ενός ενσωματωμένου συστήματος κενού σε μια δεξαμενή ανάκτησης κα απορρίπτονται σε ειδική δεξαμενή στο χώρο του αεροδρομίου. Από εκεί, τα απόβλητα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Το Σύστημα ψηλής πίεσης UHP μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εργασίες στα αεροδρόμια;

Το ίδιο σύστημα UHP μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απομάκρυνση γράσου, λαδιού, καυσίμων αεριωθουμένων και άλλων ξένων υλικών από επιφάνειες σκυροδέματος σε άλλους χώρους των αεροδρομίων όπως τους χώρους στάθμευσης των αεροπλάνων.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αφαίρεση γραμμών. Χρησιμοποιείται το ίδιο σύστημα αλλά με διαφορετική κεφαλή. Τόσο οι κρύες όσο και οι θερμοπλαστικές γραμμές μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς ζημιές στην υποκείμενη επιφάνεια. Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απελευθερώνει σωματίδια στην ατμόσφαιρα, αν συγκριθεί με άλλες μεθόδους, και γίνεται με μεγάλη ταχύτητα.

Από ποιους γίνεται ο έλεγχος, στο κατά πόσο η εργασία έγινε με τον σωστό τρόπο;

Τα αεροδρόμια συνήθως διαθέτουν ειδικό όχημα το οποίο φέρει εξειδικευμένο όργανο Mu-Meter που μετρά τον συντελεστή τριβής σε υγρές συνθήκες και σε όλη την επιφάνεια των αεροδιαδρόμων. Ανάλογα με την αεροπορική κίνηση και σε τακτά χρονικά διαστήματα, το αεροδρόμιο διεξάγει μετρήσεις με το Mu-Meter ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση του οδοστρώματος και να προγραμματιστεί ο καθαρισμός από τα ελαστικά υπολείμματα.

Κατά την διεξαγωγή των εργασιών καθαρισμού γίνεται οπτικός έλεγχος σε συνεχή βάση από εκπροσώπους των αεροδρομίων. Ο συντελεστής τριβής μετριέται με το Mu-Meter στο τέλος των εργασιών. Έτσι εξασφαλίζεται το αμερόληπτο του ελέγχου και γίνονται οι αναγκαίες διορθώσεις στα σημεία που κρίνεται ότι ο συντελεστής τριβής δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ICAO.

Ποια προβλήματα προλαβαίνει η όλη εργασία στους αεροδιαδρόμους κατά την προσγείωση και απογείωση ενός αεροπλάνου;

Η απαιτούμενη ασφαλής απόσταση προσγείωσης και απογείωσης ενός αεροπλάνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συντελεστή τριβής του αεροδιαδρόμου. Η τριβή και συνεπώς η αντίσταση ολίσθησης ενός αεροδιαδρόμου εξαρτάται αρχικά από την ποιότητα του ίδιου του οδοστρώματος. Με την πάροδο του χρόνου το οδόστρωμα αλλοιώνεται λόγω της μηχανικής φθοράς κατά την προσγείωση μεγάλου αριθμού αεροσκαφών, των καιρικών συνθηκών και των πρακτικών συντήρησης του αεροδρομίου. Πέραν αυτών, η τριβή εξαρτάται και από τη συσσώρευση ρύπων όπως τα σωματίδια σκόνης, οι διαρροές καυσίμων και λαδιού, το νερό, το χιόνι, ο πάγος και τα ελαστικά υπολείμματα λόγω πέδησης. Η εναπόθεση ελαστικών υπολειμμάτων είναι το πιο επίμονο πρόβλημα μόλυνσης και παρεμβαίνει τόσο στη macro όσο και στη micro-υφή της επιφάνειας προσγείωσης.

Οι μολυσμένοι αεροδιάδρομοι μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα κινδύνου τόσο κατά την προσγείωση όσο και κατά την απογείωση (εάν το αεροσκάφος δεν καταφέρει να σηκωθεί πριν τελειώσει ο αεροδιάδρομος). Οι κίνδυνοι αυξάνονται ιδιαίτερα όταν οι αεροδιάδρομοι είναι υγροί, ένα φαινόμενο που ονομάζεται Aquaplaning ή Hydroplaning.

Ατύχημα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο στις 2 Αυγούστου 2005, επειδή το αεροπλάνο δεν κατάφερε να σταματήσει πριν το τέλος του αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια εξαιρετικά κακών καιρικών συνθηκών.

Εργάζεσθε και σε άλλα αεροδρόμια εκτός από την Κύπρο και με ποιο τρόπο τα αναλαμβάνετε (με προσφορές ή άλλους τρόπους);

Μέχρι σήμερα έχουμε αναλάβει μεγάλο αριθμό συμβολαίων τόσο στην Κύπρο, όσο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε μερικές περιπτώσεις τα συμβόλαια προκύπτουν μετά από διεθνείς διαγωνισμούς, σε άλλες με κλειστές προσφορές ή μερικές φορές με απευθείας ανάθεση λόγω μακροχρόνιας επιτυχούς συνεργασίας μετά από διαπραγμάτευση.

Συγκεκριμένα, με το διεθνές αεροδρόμιο Queen Alia στην Ιορδανία συνεργαζόμαστε από το 2009. Το αεροδρόμιο αυτό διοικείται από τον γαλλικό κολοσσό στον τομέα των αεροδρομίων Aéroport de Paris. Τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνουμε τις εργασίες καθαρισμού στο Queen Alia με μακροχρόνια συμβόλαια.