Προεργασία για εκσυγχρονισμό των συντάξεων ανικανότητας

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που διέπει τη σύνταξη ανικανότητας, η οποία παραμένει σε ισχύ επί δεκαετίες, συζήτησε Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προεργασία για την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου, ενώ Βουλευτές ζήτησαν άμεση επίλυση των αδικιών που καταγράφονται στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομητική συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας σχετικά με την προοπτική του εκσυγχρονισμού προνοιών της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και ειδικότερα για πτυχές που αφορούν την παροχή σύνταξης ανικανότητας, οι οποίες είναι επί πάρα πολλές δεκαετίες σε ισχύ. Τόνισε ότι «η κυβέρνησή μας έχει την πρόθεση να λειτουργήσει έτσι ώστε αυτές να βελτιωθούν» και πως γίνεται η απαραίτητη προεργασία για την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου.

Σε δηλώσεις το μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς σημείωσε ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην έγκριση συντάξεων ανικανότητας και η ανάγκη αναθεώρησης των ασφαλιστικών προϋποθέσεων συζητούνται εδώ και χρόνια στη Βουλή.

Ανέφερε ότι η Επιτροπή καταβάλλει συγκεκριμένες προσπάθειες για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα διαγράφει τις αδικίες που υπάρχουν στο υφιστάμενο καθεστώς.

«Σήμερα ακούσαμε μια πρόθεση από πλευράς της Κυβέρνησης για την κατάθεση ενός πλαισίου που θα διαφοροποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε να αρθούν οι αδικίες που υπάρχουν», είπε ο κ. Καυκαλιάς.

Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει πολιτική βούληση,«αλλά ακόμη πιο σημαντικό να έχουμε ενώπιόν μας το νομοσχέδιο που θα επιλύει το πρόβλημα». Εξέφρασε την ελπίδα ότι πριν από το τέλος του έτους θα έλθει ενώπιόν τους η κυβερνητική πρόταση που θα απαντά στα προβλήματα που σχετίζονται με την περίοδο υποβολής των αιτήσεων και τις προϋποθέσεις έγκρισής τους.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ο Βουλευτής ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Παζάρος, υπενθύμισε ότι έχει ήδη καταθέσει πρόταση νόμου για το θέμα, επισημαίνοντας πως σε πολλές οικογένειες δεν είναι μόνο μεμονωμένα άτομα που περνούν τον Γολγοθά, αλλά και ο ή η σύζυγος που αναγκάζεται να αφήσει τη δουλειά του για να εξυπηρετεί τον άνθρωπό του, με αποτέλεσμα τα εισοδήματα να είναι ελάχιστα ή μηδενικά. Εισηγήθηκε τη δημιουργία καταλόγου με τις σοβαρές μορφές ασθενειών, ώστε να διευκολύνεται η έγκριση των αιτήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ