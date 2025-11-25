Απίστευτο περιστατικό στην Ιταλία: Ντύθηκε σαν την νεκρή μητέρα του για να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξη (Βίντεο)

Ενας άνδρας στην Ιταλία έγινε πρώτο θέμα στα ΜΜΕ όταν ντύθηκε σαν την νεκρή μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η υπάλληλος του δήμου, υπεύθυνη για την ανανέωση της ταυτότητας, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο 56χρονος έμοιαζε όντως στην τελευταία φωτογραφία της μητέρας του. Η φωνή του, όμως, ήταν ανδρική, ο λαιμός του πολύ χοντρός και τα χέρια του υπερβολικά μεγάλα.

Ο νοσηλευτής έφτασε επίσης στα δημοτικά γραφεία με αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα του δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Η αρμόδια υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έκανε έφοδο στο σπίτι και βρήκε το πτώμα της γυναίκας, η οποία πέθανε το 2022, σε ηλικία 85 ετών.

Ο μεσήλικας γιός της θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει δίκη για απάτη σε βάρος του κράτους, απόκρυψη πτώματος και οικειοποίηση προσωπικών δεδομενων. Θα διεξαχθεί παράλληλα έρευνα για να εξακριβωθεί αν η ηλικιωμένη πέθανε από φυσικό θάνατο και αν ο νοσηλευτής υποφέρει από ψυχικές διαταραχές.

Το απίθανο περιστατικό συνέβη στο Μπόργκο Βιρτζίλιο, σε μικρή απόσταση από την πόλη Μάντοβα της Λομβαρδίας, όπου ένας νοσηλευτής 56 ετών παρουσιάσθηκε στα γραφεία του δήμου ντυμένος γυναίκα και προσποιούμενος ότι ήταν η μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της. Σύμφωνα με την Corierre della Sera Η γυναίκα, όμως, είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια και ο γιός της κρατούσε το πτώμα της στο σπίτι, μουμιοποιημένο, για να μπορεί να εισπράττει την σύνταξή της.