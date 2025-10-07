Τουλάχιστον 4 οικοδόμοι αγνοούνται μετά την κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη

ΥΠΟΙΚ: Στόχος ελέγχου επενδύσεων η προστασία κρίσιμων τομέων

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2025» ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, έχει ολοκληρωθεί

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η θέσπιση ενός εθνικού μηχανισμού ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων έχει ως στόχο την προστασία κρίσιμων τομέων της οικονομίας από άμεσες ξένες επενδύσεις από τρίτες χώρες που πιθανόν να θίξουν την ασφάλεια και δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διευκρινίζεται ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε γη και ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο του νόμου μόνο σε περίπτωση που η εν λόγω γη και τα ακίνητα είναι καίριας σημασίας για τη χρήση κρίσιμων υποδομών π.χ. στον τομέα της ενέργειας, της άμυνας, της ύδρευσης, των επικοινωνιών κ.α., όπως προνοείται στο Παράρτημα του Νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι η διατήρηση της Κύπρου ως φιλικού και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού αποτελεί διαχρονική στρατηγική της οικονομικής πολιτικής του κράτους.  Στόχος είναι το πλαίσιο ελέγχου που θα δημιουργηθεί να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια με σκοπό τη διαφύλαξη  της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, παρέχοντας ένα σταθερό θεσμικό περιβάλλον, το οποίο θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές επενδύσεις και δεν θα αποτελεί εμπόδιο στην επενδυτική δραστηριότητα.

