Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 283,21 μονάδες με ζημιές 0,19%

Με αμελητέα πτώση έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 283,21 μονάδες με ζημιές 0,19%. Ο Δείκτης  FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 171,94 μονάδες, με πτώση 0,16%. 

Η αξία των συναλλαγών ήταν 537.169,00 ευρώ. 

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε ζημιές 0,08%, όπως και η Εναλλακτική με 0,03%, τα Ξενοδοχεία με 0,87% και οι Επενδυτικές με 0,87%. 

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Atlantic Insurance με όγκο 348.626,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,300 ευρώ - πτώση 0,86%), η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 108.941,32 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,800 ευρώ - πτώση 0,26%), η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 34.447,06 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,665 ευρώ - πτώση 0,89%), η μετοχή της Πετρολίνα με όγκο 18.883,55 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,140 ευρώ - πτώση 0,87%) και η μετοχή της K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD με όγκο 5.558,85 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,450 ευρώ - πτώση 4,26%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά,  11 πτωτικά και 2 παρέμειναν χωρίς μεταβολή. 

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 85.

Πηγή: ΚΥΠΕ

