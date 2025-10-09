Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών ο Πανίκος Νικολάου

Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει κ. Δημήτρης Σιακαλλής, Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής στη Eurobank

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου ανακοίνωσε ότι, κατά την τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, αναδείχτηκε νέος Πρόεδρος ο κ. Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου. Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει κ. Δημήτρης Σιακαλλής, Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής στη Eurobank.

Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου -βάσει του καταστατικού του οργανισμού- είναι διετής. Η εν λόγω διαδικασία προκύπτει λόγω της ανάληψης νέων επαγγελματικών καθηκόντων από τον μέχρι πρότινος Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Αριστείδη Βουράκη.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Βουράκη για τη συνεισφορά τους και εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματα στην καριέρα του. Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσμος Τραπεζών εύχεται στη νέα ηγεσία του Διοικητικού Συμβουλίου καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει για  εκπροσώπηση και ενίσχυσης του τραπεζικού τομέα της Κύπρου.

