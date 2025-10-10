Γραμμάτια Δημοσίου €25 εκατ. δημοπρατεί το ΓΔΔΧ στις 20 Οκτωβρίου

Δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου, ύψους €25.000.000, 13 εβδομάδων, θα πραγματοποιήσει στις 20 Οκτωβρίου 2025 (από τις 08:30 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ) το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε ανακοίνωση μέσω της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας, στις 10 Οκτωβρίου, το ΓΔΔΧ αναφέρει ότι η ημερομηνία έκδοσης των Γραμματίων (10η Σειρά 2025), τα οποία δεν φέρουν επιτόκιο, είναι η 24η Οκτωβρίου του 2025 και η ημερομηνία λήξης η 23η Ιανουαρίου του 2026.

Αναφέρει ότι προσφορές που θα υποβληθούν πριν ή μετά από την πιο πάνω χρονική περίοδο δημοπρασίας είναι άκυρες και θα απορρίπτονται.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, τα Γραμμάτια του Δημοσίου, τα οποία θα διατεθούν μέσω της δημοπρασίας, θα εισαχθούν στο ΧΑΚ για διαπραγμάτευση την 24η Οκτωβρίου 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ