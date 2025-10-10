Πληρώνω όσο Πετώ: Κρατική στήριξη για εξοπλισμούς τοπικών αρχών

Με στόχο από την 1η Ιανουαρίου 2026 να λειτουργήσει παγκύπρια υποχρεωτική ανακύκλωση για όλες τις ροές αποβλήτων, με εξαίρεση τα οργανικά, τα οποία θα συλλέγονται μόνο από τις εγκαταστάσεις των μεγάλων επαγγελματιών, έχουν πλέον βρεθεί σε προχωρημένο στάδιο οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και των τοπικών αρχών. Αυτό διαβεβαίωσαν στον «Π» εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, παρουσιάζοντας μία εικόνα βελτιωμένη σε σχέση με εκείνη που επικρατούσε πριν από έναν περίπου χρόνο, όταν άρχιζαν οι συζητήσεις για την εφαρμογή του «Πληρώνω όσο Πετώ».

Σε αυτήν τη φάση το Υπουργείο αναμένει από τις τοπικές αρχές να υποβάλουν τα αιτήματά τους για χρηματοδότηση από το κράτος, ανέφερε στον «Π» ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης. Όπως συμφώνησαν οι δύο πλευρές, οι τοπικές αρχές θα στηριχθούν οικονομικά για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού, όπως σκυβαλοφόρα, κάδοι και σακούλες, και για τους επιθεωρητές εφαρμογής του «ΠΟΠ». Πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από έναν χρόνο η Ένωση Δήμων είχε προβεί σε προ-κοστολόγιο για όλους τους δήμους, όσον αφορά την αλλαγή στο υφιστάμενο σύστημα για τα σκύβαλα, καταγράφοντας γύρω στα 80-100 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός από το οικονομικό σκέλος, προαπαιτούμενο για την υλοποίηση του «ΠΟΠ» είναι και οι αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες μεταξύ άλλων θα ικανοποιούν το αίτημα της Ένωσης Δήμων για διαχωρισμό του φόρου σκυβάλων σε φόρο αποβλήτων και φόρο καθαριότητας, κάτι που θα διαφαίνεται στο τιμολόγιο προς τους δημότες. Θα παρουσιάζεται ξεχωριστή χρέωση που θα αφορά το «ΠΟΠ» και ξεχωριστή για την καθαριότητα. Όπως ανέφερε στον «Π» ο δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, η τελική μορφή του κειμένου εγκρίθηκε από την Ένωση Δήμων και αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή για να συζητηθεί και να περάσει από ψηφοφορία.

Για τον πυλώνα των υποδομών, όπου θα καταλήγουν τα οργανικά απόβλητα, στην τελευταία κοινή συνεδρίαση το Υπουργείο Γεωργίας ενημέρωσε τις τοπικές αρχές για τους σχεδιασμούς του. Σύμφωνα με τον κ. Μεσημέρη, το πλάνο περιλαμβάνει δύο μεγάλες ενότητες, την ενδιάμεση λύση και τη μόνιμη. Για την ενδιάμεση τόνισε ότι ήδη ετοιμάζονται τα έγγραφα και σύντομα θα ανακοινωθεί η κήρυξη των προσφορών από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα και το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Λάρνακας και Αμμοχώστου (ΣΕΛΑ).

Η επαρχία Λεμεσού θα εξυπηρετηθεί από αυτόνομη κινητή μονάδα κομποστοποίησης, οι οποία θα αγοραστεί από το κράτος, για να δώσει προσωρινά λύσεις, μέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου. Η Λευκωσία, η Λάρνακα και η Αμμόχωστος θα καλύπτονται από τη μονάδα κομποστοποίησης στη ΟΕΔΑ Κόσιης, ενώ για την Πάφο είναι υπό μελέτη η λύση που θα δοθεί. Για τις επαρχίες που θα στηριχθούν από κινητές μονάδες, το ΤΑΥ, αν υπάρξουν ανάγκες, σκοπεύει να αγοράσει υπηρεσίες και από αδειοδοτημένες μονάδες του ιδιωτικού τομέα. Σε επόμενο στάδιο, όταν για αυτές τις περιοχές δημιουργηθούν μεγάλες και μόνιμες υποδομές, προβλέπεται οι κινητές μονάδες να μεταφερθούν σε ορεινές κοινότητες.

Οι Δήμοι έχουν συμφωνήσει ότι από την 1η Ιανουαρίου θα εφαρμόσουν παγκύπρια υποχρεωτική ανακύκλωση για όλες τις ροές αποβλήτων, με εξαίρεση τα οργανικά, τα οποία θα συλλέγονται μόνο από τους μεγάλους επαγγελματίες. Όσον αφορά τη συλλογή των οργανικών από τους πολίτες, βλέπουν ως χρονική στιγμή έναρξης την 1η Ιουλίου 2026, νοουμένου ότι θα λειτουργήσει επιτυχώς σε επίπεδο μεγάλων παραγωγών και ότι θα είναι έτοιμες οι προσωρινές λύσεις του κράτους για τις μονάδες κατάληξης αυτών των αποβλήτων.