Ευρωπαϊκό σήμα για αποτροπή εργασιακής εκμετάλλευσης νέων

Εντολή για διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους ασκούμενους και την αποτροπή της εκμετάλλευσής τους από εταιρείες, ενέκριναν την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εντολή που καταρτίστηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), προτείνει αλλαγές στους νέους κανόνες της ΕΕ για τις πρακτικές ασκήσεις, με στόχο την καλύτερη πρόληψη καταχρηστικών πρακτικών και τη διασφάλιση ότι οι ασκούμενοι θα έχουν συμβάσεις με σαφείς διατάξεις σχετικά με την αμοιβή, τη διάρκεια και την κοινωνική προστασία.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την επιθυμία να καλύπτονται όλοι οι τύποι πρακτικών ασκήσεων από τους νέους κανόνες, εκτός από τις υποχρεωτικές πρακτικές που αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης για την απόκτηση ακαδημαϊκών πιστωτικών μονάδων και τις μαθητείες. Επιπλέον, ζητούν από τους οργανισμούς να ορίζουν ένα άτομο στο οποίο οι ασκούμενοι θα μπορούν να απευθύνονται για συμβουλές και υποστήριξη.

Τώρα, που τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν υιοθετήσει τη διαπραγματευτική τους θέση, μπορούν να ξεκινήσουν οι διαθεσμικές διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση των τελικών κανόνων.

Ετοιμάζει νομοσχέδιο το Υπουργείο Εργασίας

Υπενθυμίζεται ότι την ανάγκη καθορισμού κατώτατης αμοιβής και νομικής κατοχύρωσης της πρακτικής άσκησης των νέων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και να αποφευχθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης, ανέδειξε την Τρίτη και η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου διαβεβαίωσε ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο πριν το τέλος του χρόνου, με στόχο την ψήφισή του πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Μιλώντας στην Επιτροπή ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι υπάρχει συμφωνία για την ανάγκη ρύθμισης του ζητήματος σε εθνικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαβούλευση με οργανώσεις νεολαίας και κοινωνικούς εταίρους, ενώ σχετική τεχνική επιτροπή επεξεργάστηκε το θέμα. Όπως ανέφερε, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας και προγραμματίζεται να κατατεθεί νομοσχέδιο πριν το τέλος του έτους, ώστε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και κατόπιν να οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή.