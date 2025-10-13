Σύντομα στη Βουλή η φορολογική μεταρρύθμιση, στο τελικό στάδιο οι πράσινες φορολογίες

Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι σχεδόν έτοιμη και θα κατατεθεί στη Βουλή «εντός του μήνα ή, το αργότερο, τον επόμενο», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Κατά την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών, ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι τα νομοσχέδια βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία, εκφράζοντας την ελπίδα να συζητηθούν το συντομότερο.

Ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι στόχος είναι «να διατηρήσουμε τα συνολικά εισοδήματα του κράτους, αλλά και να επιτύχουμε μια πιο δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους, με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις και στην κατανάλωση». Όπως εξήγησε, η κυπριακή οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση, «εισάγουμε και καταναλώνουμε» είπε και γι’ αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του οικονομικού μοντέλου. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι αυτό παίρνει χρόνο αφού υπάρχει και αντίσταση από ομάδες και συμφέροντα.

Πρωτοβουλίες όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, πρόσθεσε θα βοηθήσουν να διατηρηθεί η αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας στο Α από τους οίκους αξιολόγησης. Όπως εξήγησε, η μεταρρύθμιση έχει στόχο τη διατήρηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας, με βασικό άξονα την πιο δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους, που θα επιφέρει πρόσθετα οφέλη για την οικονομία. Ανέφερε επίσης ότι, παρότι δεν αποτελεί κοινωνική πολιτική, περιλαμβάνει πρόνοιες για παιδιά, στέγαση και πράσινη μετάβαση.

Συμφώνησε ότι υπάρχει ανάγκη για δικαιότερη κατανομή εισοδημάτων και φορολογικών βαρών. Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση ήδη επιχορηγεί 100,000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την ηλεκτρική ενέργειας, διατηρούνται χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ, ενώ η Κύπρος έχει το πιο ψηλό αφορολόγητο εισόδημα από όλες τις χώρες της ΕΕ που κάτι που αυξάνεται με τη φορολογική μεταρρύθμιση ενώ η Κύπρος είναι από τις χώρες με τον ψηλότερο κατώτατο μισθό.

Σημείωσε ότι στη φορολογική μεταρρύθμιση για τους πολύτεκνους το όριο εισοδήματος αυξάνεται στις €100.000 για να επωφελούνται εκπτώσεων, ενώ το αφορολόγητο για άτομα που βγαίνουν εθελουσίως με διάφορα σχέδια από οργανισμούς το όριο αφορολόγητου θα ανεβεί από 20.000 στις 100.000 για διευκόλυνση των ατόμων αυτών που βγαίνουν εκτός εργασίας.

Ερωτηθείς για την πράσινη φορολογία, είπε ότι βρίσκεται σε τελικό στάδιο η εξέτασή τους, μετά από δύο χρόνια αναβολής τους. Όπως είπε στην περίπτωση που θα επιβληθούν αυτές οι φορολογίες, θα επιστραφούν τα έσοδα μέσω αντισταθμιστικών μέτρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ