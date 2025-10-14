Αδυναμία κυπριακών εταιρειών να εργαστούν στη Γάζα - Χωρίς συνεννόηση η εξαγγελία Χριστοδουλίδη

Έκπληξη, με δόση δυσαρέσκειας, προκάλεσε στον κατασκευαστικό κόσμο της Κύπρου η ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα, που...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!