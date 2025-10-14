Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Πετάμε» σχεδόν τη μισή πράσινη ενέργεια

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην Κύπρο χάνεται, καθώς το ηλεκτρικό δίκτυο δεν μπορεί να την απορροφήσει και απουσιάζουν μονάδες αποθήκευσης.

Στο «πουθενά» καταλήγει μεγάλο μέρος της παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας στην Κύπρο, την ώρα που οι λογαριασμοί στα νοικοκυριά όλο και αυξάνονται. Το ηλεκτρικό δίκτυο αδυνατεί να απορροφήσει όλη την παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ ταυτόχρονα η απουσ...

ΚΥΠΡΟΣΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

