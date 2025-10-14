ΝΕΑ Αγορά ΧΑΚ: Έξι εταιρείες δεν υπέβαλαν εξαμηνιαία έκθεση

Έξι εισηγμένες εταιρειών στη NEA Αγορά του ΧΑΚ, δεν υπέβαλαν την εξαμηνιαία τους οικονομική έκθεση, όπως ανακοίνωσε το χρηματιστήριο.

Το συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Σεπτεμβρίου 2025) της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στη NEA Αγορά του ΧΑΚ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, ως προβλέπεται από το Άρθρο 142 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και την Παράγραφο 5.2.4.2 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), ανακοίνωσε ότι οι ακόλουθες εταιρείες δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωση:

1. MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc

2. HD Insurance Plc

3. A.J Green Shell Plc

4. K. Kouimtzis S.A.

5. G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd

6. Rianeson Investments Plc

7. Mr. Pengu Public Company Ltd

8. Astrobank Public Company Limited (Έχει δημοσιευθεί σχετικό Δελτίο Τύπου όχι εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα )

Σήμανση τίτλων για τρεις, συνέχιση αναστολής για τις υπόλοιπες

Ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης για υποβολή και δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης (30/06/2025) των πιο πάνω εταιρειών, το Χρηματιστήριο, αποφάσισε τα ακόλουθα:

(Α) Την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στα δελτία τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών από την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025:

1. MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc

2. HD Insurance Plc

3. Astrobank Public Company Limited

Για τις λοιπές εταιρείες με αριθμούς 3-7 πιο πάνω (A.J Green Shell Plc, K. Kouimtzis S.A., G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, Rianeson Investments Plc και Mr. Pengu Public Company Ltd), σημειώνεται ότι οι μετοχές τους θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, εφόσον οι εν λόγω μετοχές είναι ήδη σε αναστολή διαπραγμάτευσης λόγω μη συμμόρφωσης με άλλες συνεχείς τους υποχρεώσεις.