Απώλειες κατέγραψε το ΧΑΚ την Τρίτη

Απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά τη χρηματιστηριακή συνάντηση την Τρίτη.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 282,91 μονάδες, σημειώνοντας ζημιές 0,91%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €317.508.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 171,64 μονάδες, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 0,92%.

Απώλειες κατέγραψαν και όλοι οι επιμέρους δείκτες εκτός από τα Ξενοδοχεία, που δεν σημείωσαν μεταβολή.

Η Κύρια Αγορά κατέγραψε ζημιές 1.44%, η Εναλλακτική Αγορά 0,08%, και οι Επενδυτικές Εταιρείες 0,72%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €197.561 (τιμή κλεισίματος €7,96 – πτώση 1,73%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €45.420 (τιμή κλεισίματος €4,24 – πτώση 0,47%), της Demetra Holdings με €43.974 (τιμή κλεισίματος €1,66 - πτώση 0,60%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων Δημόσια Λτδ με €8,694 (τιμή κλεισίματος €1,38 – άνοδος 0,73%) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €5,439 (τιμή κλεισίματος €0,178 – πτώση 1,11%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 9 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 154.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας Louis Plc και μετά από σχετική έγκριση που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τη συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εν λόγω εταιρείας, για επιπλέον δύο μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2025, λόγω ενδεχόμενης διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών αναφορικά με σκοπούμενη αναδιοργάνωση του Ομίλου Εταιρειών Louis. Ως αναφέρει η εταιρεία μόλις ολοκληρωθούν συγκεκριμένες διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα προβούν σε σχετική ανακοίνωση ούτως ώστε να αρθεί η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής, αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και ότι, σε περίπτωση που εντός των δύο μηνών δεν συντρέχει πλέον ο λόγος αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Louis Plc, τότε θα αρθεί η εν λόγω αναστολή.

Σε άλλη ανακοίνωση, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αναφέρει ότι, μετά από τη λήξη της περιόδου για υποβολή και δημοσιοποίηση (30 Σεπτεμβρίου 2025) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, ως προβλέπεται από το Άρθρο 142 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και την Παράγραφο 5.2.4.2 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), οι ακόλουθες εταιρείες δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομική τους Έκθεσης (30/06/2025):

Cyprus Trading Corporation Plc

Ermes Department Stores Plc

Woolworth (Cyprus) Properties Plc

Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Dome Investments Public Company Ltd

A. Tsokkos Hotels Public Ltd

Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ

CPI Holdings Public Ltd

Unifast Finance & Investments Public Company Ltd

Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι, για τις εταιρείες με αρίθμηση 1-7, οι μετοχές τους θα συνεχίσουν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης εφόσον οι εν λόγω μετοχές είναι ήδη σε αναστολή διαπραγμάτευσης, λόγω μη συμμόρφωσης με άλλες συνεχείς τους υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι για τις μετοχές των εταιρειών Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ η αναστολή διαπραγμάτευσης θα συνεχίσει για επιπλέον δύο μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής έγκρισης που έχει ληφθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. Επίσης, για τις μετοχές των εταιρειών Dome Investments Public Company Ltd, A. Tsokkos Hotels Public Ltd και Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, υπενθυμίζεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευση τους, ισχύει μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025.

Οι μετοχές των εισηγμένων εταιρειών CPI Holdings Public Ltd και Unifast Finance & Investments Public Company Ltd, θα μεταταχθούν, από την Εναλλακτική Αγορά στην Αγορά Επιτήρησης την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025, με βάση την παράγραφο 2.2.3(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και την Απόφαση Πολιτικής του Συμβουλίου του ΧΑΚ, αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του (Αρ. Εγκυκλίου 01/2018, 02/2018, ημερομηνίας 23/1/2018).

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει επίσης τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών της ΝΕΑς Αγοράς, για επιπλέον δύο μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2025, λόγω μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2024 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025:

Rianeson Investments Plc,

G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd,

A.J. Green Shell Plc.

Επίσης, ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Κ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Α.Ε. για επιπλέον δύο μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2025, λόγω του ότι η εταιρεία δεν διατηρεί υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής, το οποίο αποτελεί συνεχή υποχρέωση καθώς επίσης δεν έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των πιο πάνω εταιρειών.

Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης οι εταιρείες συμμορφωθούν με τις πιο πάνω υποχρεώσεις τους, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί, αναφέρει.

Ανακοινώνει επίσης ότι, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Σεπτεμβρίου 2025) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στη NEA Αγορά του ΧΑΚ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, ως προβλέπεται από το Άρθρο 142 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και την Παράγραφο 5.2.4.2 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), οι ακόλουθες εταιρείες δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης (30/06/2025):

MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc

HD Insurance Plc

A.J Green Shell Plc

K. Kouimtzis S.A.

G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd

Rianeson Investments Plc

Mr. Pengu Public Company Ltd

Astrobank Public Company Limited (Έχει δημοσιευθεί σχετικό Δελτίο Τύπου όχι εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με την ΚΔΠ379/2014 του ΧΑΚ)

Ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης για υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης (30/06/2025) των πιο πάνω εταιρειών, το Χρηματιστήριο, με βάση την Παράγραφο 2.2.6(Α)(γ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) καθώς και την Απόφαση Πολιτικής του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του (Αρ. Εγκυκλίου 01/2018, 02/2018, ημερομηνίας 23/1/2018), ανακοινώνει την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στα δελτία τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών από την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025:

MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc

HD Insurance Plc

Astrobank Public Company Limited

Σημειώνει ότι, για τις λοιπές εταιρείες με αριθμούς 3-7 πιο πάνω (A.J Green Shell Plc, K. Kouimtzis S.A., G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, Rianeson Investments Plc και Mr. Pengu Public Company Ltd), οι μετοχές τους θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, εφόσον οι εν λόγω μετοχές είναι ήδη σε αναστολή διαπραγμάτευσης λόγω μη συμμόρφωσης με άλλες συνεχείς τους υποχρεώσεις.

Σε άλλη ανακοίνωση, το ΧΑΚ αναφέρει ότι, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του σχετικά με την εταιρεία Globalwealth Group Plc, ανακοινώνει την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας από σήμερα, Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, καθότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής.

Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει υποβάλει και δημοσιοποιήσει τις εκκρεμούσες οικονομικές της καταστάσεις, δηλαδή την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2024 καθώς και την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ