Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων: Πληρώνει ενδιάμεσο μέρισμα €2,1 εκατ.

Η εταιρεία The Cyprus Cement Public Company Ltd ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, ενέκρινε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος (Interim) από τα κέρδη του έτους 2025, ύψους €2.057.091,53 το οποίο αντιστοιχεί σε €0,015 για κάθε μετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ενδιάμεσο μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στις 24 Οκτωβρίου 2025 (Ημερομηνία Αρχείου).

Σημαντικές ημερομηνίες:

Ημερομηνία αρχείου : 24 Οκτωβρίου 2025

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (Last Cum Date): 22 Οκτωβρίου 2025

Ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date): 23 Οκτωβρίου 2025

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι επίσης οι επενδυτές που θα κατέχουν τις μετοχές μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, νοουμένου ότι η μεταβίβαση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Ημερομηνία Αρχείου.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους, είτε απευθείας στους ίδιους ή στον τραπεζικό λογαριασμό του Συμμετέχοντα (Χειριστή), μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2025.

Κέρδη €6,1 εκατ. το 2024

Τα κέρδη της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων ανήλθαν στα €6,1 εκατ. το 2024, χωρίς ουσιαστική μεταβολή από το 2023.

Το καθαρό κέρδος του συγκροτήματος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 ανήλθε στα €4,6 εκατ. σε σύγκριση με καθαρό κέρδος €2,7 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στις 26 Ιουνίου 2025, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας, εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος ύψους €2.887.500, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,02105 σεντ ανά μετοχή, από τα κέρδη της εταιρείας για το έτος 2023.