Τιμές υλικών οικοδομής: Μικρή αύξηση 1,3% το εννιάμηνο

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης υλικών οικοδομής κατέγραψε αύξηση 1,44%.

Μικρή αύξηση παρουσιάζουν οι τιμές των υλικών οικοδομής, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε στις 118,96 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,08% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,44%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (3,62%), στα προϊόντα ορυκτών (3,30%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,05%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (0,19%), ενώ μείωση σημειώθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,59%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,26% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

