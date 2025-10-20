Πτώση παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα κατά 0,1% στην Ευρωζώνη και 0,9% στην ΕΕ

Η παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα παρουσίασε πτώση τον Αυγουστο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat τη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Αυγουστο του 2024, η παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ, ενώ παρέμεινε σταθερή στην ΕΕ.

Αναλυτικότερα, στη ζώνη του ευρώ, η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,1% για την κατασκευή κτιρίων, κατά 1,3% για τα έργα πολιτικού μηχανικού, ενώ αυξήθηκε κατά 0,1% για τις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. Σε επίπεδο ΕΕ, η παραγωγή παρέμεινε σταθερή για την κατασκευή κτιρίων και τις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, ενώ μειώθηκε κατά 2,5% για τα έργα πολιτικού μηχανικού.

Σε επίπεδο κρατών μελών, οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-26,2%), την Ουγγαρία (-11,4%) και την Πολωνία (-4,0%). Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Σουηδία (+4,2%), την Τσεχία (+2,2%) και τη Βουλγαρία (+1,4%).

Σε ετήσια βάση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (+25,2%), την Τσεχία (+17,0%) και τη Σλοβακία (+13,8%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (-13,6%), την Ολλανδία (-6,2%) και την Πολωνία (-4,9%).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ευρώπη παρουσιάζει ισχυρές διακυμάνσεις, με ορισμένα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν σημαντικές μειώσεις, ενώ άλλα καταγράφουν αύξηση. Η Κύπρος μαζί με Εσθονία, Ελλάδα, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο και Μάλτα δεν υποχρεούται να παρέχει μηνιαία δεδομένα στη Eurostat σχετικά με αυτή την κατηγορία.

