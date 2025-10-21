Πιο ακριβά μαλάκια και ψάρια, πιο φτηνό το κρέας τον Σεπτέμβριο

Αυξήσεις στις τιμές των κατεψυγμένων μαλακίων και των φρέσκων ψαριών παρατηρήθηκαν τον Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη. Τον ίδιο μήνα, οι τιμές στο φρέσκο κρέας κατέγραψαν μείωση. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι αρκετά από τα προϊόντα που κατέγραψαν αύξηση τον Αύγουστο, καταγράφουν σημαντική μείωση σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο.

Το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα, στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης παγκύπρια καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Επικαλούμενη στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον πληθωρισμό, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε σημαντική περαιτέρω μείωση στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού, ο οποίος κινείται από τον περασμένο Μάιο σε επίπεδα αποπληθωρισμού, με ποσοστά -0,4% τον Ιούνιο, -0,9% τον Ιούλιο, -0,7% τον Αύγουστο και -0,7% τον Σεπτέμβριο 2025.

Μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο οικονομικής κατηγορίας, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024, κατέγραψαν οι Υπηρεσίες με 3%, ενώ αρνητική μεταβολή καταγράφουν εκ νέου ο Ηλεκτρισμός (-11%), τα Πετρελαιοειδή (-2,7%) και τα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» (-3%), με τα γεωργικά προϊόντα να καταγράφουν μείωση της τάξης του -5% (+3,5% έναντι Αυγούστου 2025).

"Οι αυξομειώσεις που καταγράφονται από τη Στατιστική Υπηρεσία αντικατοπτρίζονται και στις τιμές που καταγράφει το Παρατηρητήριο Σεπτεμβρίου", αναφέρει η Υπηρεσία, σημειώνοντας ότι για τον μήνα Σεπτέμβριο, σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 32 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο, εκ των οποίων οι 21 παρουσιάζουν μειώσεις της τάξης του 3%-31% έναντι του αντίστοιχου περσινού Σεπτέμβρη, οκτώ κατηγορίες κατέγραψαν μείωση, οι οποίες όλες περιλαμβάνονται στο e-kalathi και 5 κατηγορίες δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή (φρέσκο γάλα, κυπριακός καφές, βρεφικό γάλα, κονσέρβες ψαριού και ζωμοί).

Συγκεκριμένα, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή κατά 13,8% (+8,9% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά +12,7% (18,8% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά +9,5% (-31% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), τα κατεψυγμένα ψάρια κατά 4,2% (-6,5% έναντι Σεπτεμβρίου 2024).

Την ίδια ώρα, αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο κατέγραψαν οι βρεφικές τροφές κατά 3,7% (7% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), τα μπισκότα κατά 3,5% (0,5% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), η ζάχαρη κατά 3,2% (-7,5% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), τα μαλακτικά ρούχων κατά 2,7% (2,9% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), το φυτικό μαγειρικό λίπος κατά +2,6% (-19% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), τα ζυμαρικά κατά 2,4% (-4,2% έναντι Σεπτεμβρίου 2024).

Από την άλλη, μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 21 κατηγορίες. Συγκεκριμένα, μείωση κατέγραψε η τιμή στο φρέσκο κρέας κατά -4% (4,6% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), οι βρεφικές πάνες κατά -2,4% (-6,6% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), τα αυγά κατά -1,8% (1,3% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), τα δημητριακά προγεύματος κατά -1,5% (-4% έναντι Σεπτεμβρίου 2024), οι σερβιέτες υγείας -1% (-5,6% έναντι Σεπτεμβρίου 2024) και τα τυριά κατά -1% (-5% έναντι Σεπτεμβρίου 2024).

Σύγκριση τιμών στο e-kalathi

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προέβηκε και σε συγκρίσεις τιμών υπεραγορών για προϊόντα που περιλαμβάνονται στην ψηφιακή πλατφόρμα e-kalathi. Από τα στοιχεία αυτά διαφαίνεται ότι η διαφορά στην αξία καλαθιού 228 απόλυτα κοινών προϊόντων, σε επτά μεγάλες υπεραγορές, ανερχόταν στα €230 στις 12 Ιουνίου 2025 που ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας (€990 έναντι €760), ενώ σήμερα ανέρχεται στα €147 για τα ίδια ακριβώς προϊόντα (€961 έναντι €814).

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία αναφέρει ότι παρακολουθεί τη διακύμανση τιμών καλαθιού 40 κοινών προϊόντων από όλες τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, από όπου προκύπτει ότι στις 15 Ιουνίου 2025 η διαφορά της ακριβότερης από τις ίδιες επτά υπεραγορές έναντι της φθηνότερης ανέρχετο σε €43 (€179 έναντι €136), ενώ στις 15 Οκτωβρίου 2025 η διαφορά αυτή μειώθηκε στα €23 (€171 έναντι €149).

Η Υπηρεσία, για ακόμα μια φορά, καλεί όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα e-kalathi και να αξιοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να επωφεληθούν από τα εργαλεία που αυτή παρέχει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Σημειώνεται ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. "Τα Παρατηρητήρια Τιμών δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα", αναφέρει η Υπηρεσία.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ