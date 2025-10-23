Αμετάβλητα τα επιτόκια μέχρι 2027 από ΕΚΤ, εκτιμούν οικονομολόγοι

Ολοκλήρωσε τη μείωση των επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς ο πληθωρισμός παραμένει γύρω από τον στόχο του 2% και η οικονομία προχωρά σταθερά, σύμφωνα με την εκτίμηση μιας ενισχυμένης πλειοψηφίας οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρώς στο 2,2% τον περασμένο μήνα, από 2,0% που ήταν τον Αύγουστο, ο απολογισμός της συνεδρίας της ΕΚΤ το διήμερο 10 και 11 Σεπτεμβρίου ανέφερε ότι η πολιτική της είναι «επαρκώς ισχυρή» για να διαχειριστεί τυχόν πληθωριστικά σοκ.

Η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια τον περασμένο μήνα και προσέφερε μια μέτρια αισιόδοξη αξιολόγηση για την οικονομία του μπλοκ.

Δεν αναμένεται αλλαγή επιτοκίων στις 30 Οκτωβρίου

Η ΕΚΤ, η οποία μείωσε το επιτόκιο καταθέσεων κατά 200 μονάδες βάσης μεταξύ Ιουνίου 2024 και Ιουνίου 2025, θα διατηρήσει το επιτόκιο αμετάβλητο στο 2,00%, στις 30 Οκτωβρίου, για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση της, εκτιμούν και οι 88 οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters που διεξήχθη στις 15 - 22 Οκτωβρίου.

Σχεδόν το 72%, 63 από τους 88 οικονομολόγους, δήλωσαν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο καταθέσεων για φέτος, ενώ το 57% - 45 από τους 79 - δεν βλέπει αλλαγή στο ύψος των επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2026.

Τον περασμένο μήνα, ελαφρώς λιγότεροι από τους μισούς ανέμεναν ότι τα επιτόκια θα παρέμεναν αμετάβλητα μέχρι το τέλος του 2026. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων προβλέπουν μια οριακή μείωση κατά 25 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του 2026.

«Η έλλειψη χαλάρωσης στα πρόσφατα στοιχεία (οικονομικής) δραστηριότητας και πληθωρισμού κλείνει το παράθυρο για μια πρόσθετη ‘μείωση ασφαλείας’ (των επιτοκίων) από την ΕΚΤ. Απορρίπτουμε από την πρόβλεψη μας μια τελευταία μείωση και τώρα προβλέπουμε ότι το επιτόκιο πολιτικής θα παραμείνει στο 2,00% μέχρι το τέλος του 2026», δήλωσε ο Shaan Raithatha, ανώτερος οικονομολόγος της Vanguard.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες για δύο ακόμη μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για φέτος, όπου η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας υπερισχύει των αυξανόμενων κινδύνων πληθωρισμού, που εν μέρει τροφοδοτούνται από τους δασμούς, σύμφωνα με ξεχωριστή έρευνα του Reuters.

Η Ευρωζώνη διαχειρίζεται τα εμπόδια που θέτουν οι ΗΠΑ στο εμπόριο καλύτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, αφήνοντας τους κινδύνους για τον πληθωρισμό «αρκετά συγκρατημένους», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο πληθωρισμός θα διαμορφώνεται κατά μέσο όρο περίπου στο 2% ετησίως έως το 2027, σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα.

Σταθερές προοπτικές ανάπτυξης

Οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν επίσης σταθερές εν μέσω ελπίδων για δημοσιονομικές δαπάνες, ιδίως από τη Γερμανία - τη μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ.

Η οικονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 1,2%, 1,1% και 1,4% φέτος, του χρόνου και το 2027, αντίστοιχα, προβλέπει η δημοσκόπηση.

Ωστόσο, αυτές οι σταθερές προοπτικές ενέχουν κινδύνους καθοδικής πορείας.

Η πλειοψηφία των οικονομολόγων - 24 στους 30 - που απάντησαν σε ξεχωριστή ερώτηση εκτιμούν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης είναι πιο πιθανό να αναπτυχθεί πιο αργά, από ό,τι αναμένεται, τον επόμενο χρόνο, παρά ταχύτερα.

Η ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης είναι αυτή που οδηγεί τις σταθερές προοπτικές... Αλλά ο κίνδυνος εξακολουθεί να είναι σαφώς καθοδικός τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη όσο και τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Carsten Brzeski, επικεφαλής του τμήματος μακροοικονομικών στην ING.

Πηγή: ΚΥΠΕ