Ακίνητα: Πόσα πωλήθηκαν τον τελευταίο χρόνο ανά επαρχία και εθνικότητα

Η Πάφος απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων εγγεγραμμένων κατοικιών τον τελευταίο χρόνο τόσο από υπηκόους τρίτων χωρών, όσο και από ευρωπαίους, σύμφωνα με στοιχεία που προώθησε στη βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Απαντώντας σε εννέα ερωτήματα που υπέβαλε ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης, ο κ. Ιωάννου παρέθεσε στοιχεία για τις πωλήσεις εγγεγραμμένων κατοικιών από ευρωπαίους αγοραστές και μη ευρωπαίους.

Για την περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2025, οι συνολικές πωλήσεις εγγεγραμμένων κατοικιών σε ξένους ανήλθε σε 577 και σε ευρωπαίους σε 385.

Όσον αφορά τους μη ευρωπαίους, οι πωλήσεις στην Πάφο ανέρχονται σε 313, στη Λεμεσό 102, στη Λάρνακα 77, στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 71 και στη Λευκωσία 14.

Όσον αφορά τους ευρωπαίους, οι πωλήσεις στην Πάφο ανέρχονται σε 189, στη Λεμεσό 70, στη Λάρνακα 41, στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 43 και στη Λευκωσία 42.

Ο υπουργός διευκρινίζει ότι όσον αφορά τον αριθμό κατοικιών που πωλήθηκαν, η πληροφόρηση είναι εφικτή μόνο για τις εγγεγραμμένες κατοικίες. Για όσες περιπτώσεις δεν έχει εκσυγχρονιστεί ο τίτλος με την εγγραφή της κατοικίας, δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός τους.

Εθνικότητα των αγοραστών

Ο υπουργός δίνει στοιχεία και για την εθνικότητα των αγοραστών ακινήτων, που αφορούν Ευρωπαίους και Μη Ευρωπαίους Αγοραστές για τα φυσικά πρόσωπα μόνο, για Πωλήσεις και Κατατεθειμένα Πωλητήρια Έγγραφα και περιλαμβάνει τις 10 πρώτες χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό, στο σύνολο των Πωλήσεων και Πωλητηρίων Εγγράφων.

Στην Λευκωσία, οι περισσότεροι αγοραστές ακινήτων είναι Έλληνες και Ρουμάνοι, στην ελεύθερη Αμμόχωστο Άγγλοι, στη Λάρνακα Ισραηλίτες, Λιβανέζοι και Άγγλοι, στη Λεμεσό Ρώσοι και Ισραηλίτες και στην Πάφο Άγγλοι και Ισραηλίτες.

Οικόπεδα

Αναφορικά με το ερώτημα , σχετικά με τον αριθμό οικοπέδων που πωλήθηκαν, παρουσιάζονται στοιχεία για τα κενά οικόπεδα που πωλήθηκαν (με μεταβίβαση). Τα κενά οικόπεδα που πωλήθηκαν σε ξένους είναι περισσότερα στη Λάρνακα (84) ενώ για τους ευρωπαίους στη Λεμεσό (98).

Δεν είναι εφικτή πληροφόρηση για πολυκατοικίες

Αναφορικά με το ερώτημα σχετικά με τον αριθμό πολυκατοικιών που πωλήθηκαν, για τις περιπτώσεις που δεν έχει εκσυγχρονιστεί ο τίτλος με την εγγραφή της πολυκατοικίας, δεν είναι εφικτή η παροχή τέτοιας πληροφόρησης διότι δεν μπορούν να εντοπιστούν. Για τις περιπτώσεις που εκσυγχρονίζεται και εγγράφεται μια πολυκατοικία με οριζόντιο διαχωρισμό, προκύπτουν και ακολούθως μεταβιβάζονται ξεχωριστοί τίτλοι για κάθε μονάδα (διαμερίσματα, καταστήματα, γραφεία κλπ.). Συνεπώς, δεν είναι εφικτό να δοθεί η οποιαδήποτε πληροφόρηση για πολυκατοικίες.

Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με τον αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων που πωλήθηκαν, δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε πώληση που να αφορά εγγεγραμμένη ξενοδοχειακή μονάδα κατά την εν λόγω περίοδο.

Αναφορικά με το ερώτημα σχετικά με τυχόν άλλες μορφές ακινήτων που πωλήθηκαν, η εξαγωγή πληροφοριών επικεντρώθηκε στα χωράφια.

Αναφορικά με το ερώτημα σχετικά με τον συνολικό αριθμό εκτάσεων γης που πωλήθηκαν ανά κατηγορία (γεωργική, οικιστική, άλλη), δεν είναι δυνατή η εξαγωγή της εν λόγω πληροφορίας.