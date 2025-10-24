Επαναφέρουν ζήτημα έκτακτης φορολόγησης των τραπεζών

Η δημοσιοποίηση έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εμπειρία της φορολόγησης απροσδόκητων κερδών των τραπεζών στις χώρες της Βαλκτικής, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η έκτακτη φορολογία δεν επηρέασε τις τράπεζες και γενικά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, "ανέστησε" πολιτικά την πρωτοβουλία για τη θέσπιση ανάλογης φορολογίας και στην Κύπρο. Σε πρακτικό, πάντως, επίπεδο, τα κέρδη των κυπριακών τραπεζών ομαλοποιούνται καθώς τα επιτόκια έχουν μειωθεί. Υπενθυμίζεται ότι σχετική πρόταση νόμου καταψηφίστηκε.

"H έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των τραπεζών: Μαθήματα από τις χώρες της Βαλτικής” καταρρίπτει τις κινδυνολογίες και τα ατεκμηρίωτα επιχειρήματα που επιστράτευσε το τραπεζικό λόμπι των Κομμάτων στη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβρη για να σταματήσει την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για τη φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των τραπεζών", αναφέρει σε γραπτή του δήλωση το μέλος της Π.Γ. ΑΚΕΛ & Επικεφαλής Τομέα Οικονομίας, Χάρης Πολυκάρπου και τονίζει ότι η καταψήφιση της πρότασης νόμου στέρησε από τα δημόσια ταμεία €100 εκατ. τα οποία θα διοχετεύονταν για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα για την ενίσχυση των παροχών και των προγραμμάτων για τη στεγαστική πολιτική.

"Υπό το φως των νέων δεδομένων η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει αν μελετά την εισαγωγή τέτοιων ρυθμίσεων στην επικείμενη φορολογική μεταρρύθμιση ή αν θα συνεχίσει να δηλώνει πίστη στα συμφέροντα των τραπεζών", προσθέτει.

Η ΕΔΕΚ εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει το δρόμο για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών

"Η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών στην Κύπρο, μπορεί να επιβληθεί, με στόχο τη διοχέτευση της φορολογίας σε κυβερνητικά σχέδια κοινωνικής πολιτικής. Καλούμε την κυβέρνηση και τα κόμματα, που καταψήφισαν την πρόταση στη Βουλή, να κάνουν δεύτερες σκέψεις και να εξαναγκαστούν έστω οι τράπεζες, να επιστρέψουν στην κοινωνία μέρος των υπερκερδών τους, που συσσώρευσαν, εφόσον δυστυχώς κάποιοι επέτρεψαν στις τράπεζες να είναι ασύδοτες", τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.