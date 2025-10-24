Προετοιμασίες για το ψηφιακό ευρώ- Ειδική συνεδρία Κεντρικής Τράπεζας

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη ειδική συνεδρία με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, δηλαδή τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος αναφορικά με το ψηφιακό ευρώ.

Την χαιρετιστήρια ομιλία εκ μέρους του Διοικητή, κ. Χριστόδουλου Πατσαλίδη, απηύθυνε ο Εκτελεστικός Σύμβουλος, Γιώργος Καρατζιάς, ο οποίος δήλωσε ότι η συνεδρία πραγματοποιείται σε μία καθοριστική συγκυρία, αφενός καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το ψηφιακό ευρώ, πέντε μόλις ημέρες πριν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφασίσει για τα επόμενα βήματα του έργου, και αφετέρου εν μέσω έντονων νομοθετικών διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες για την «Δέσμη για το Ενιαίο Νόμισμα».

Η κεντρική τοποθέτηση του Διοικητή επικεντρώθηκε στην ανάγκη για ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης, και ειδικότερα στη μείωση της πλήρους εξάρτησης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην Κύπρο σε μη Ευρωπαϊκούς παρόχους πληρωμής.

Ο Διοικητής προέτρεψε τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να εξοικειωθούν με το «Εγχειρίδιο κανόνων για το ψηφιακό ευρώ» και να αξιολογήσουν πως αυτό επηρεάζει το ευρύτερο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας, και του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Άλλη μία εξίσου σημαντική έκκληση του Διοικητή αφορούσε στην ευρύτερη συμμετοχή της Κυπριακής αγοράς στον δεύτερο κύκλο των πειραματικών δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πληρωμών, Στέλιος Γιωργάκης, και η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής και Επίβλεψης Συστημάτων Πληρωμών, Στέλλα Ιωαννίδου, παρουσίασαν από κοινού τόσο την τρέχουσα κατάσταση του έργου και τις αποφάσεις που έπονται στο προσεχές μέλλον, όσο και τις βασικές διατάξεις της «Δέσμης για το Ενιαίο Νόμισμα», οι οποίες αφορούν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως μελλοντικούς διανομείς και αποδέκτες του ψηφιακού ευρώ.

Μεταξύ των κύριων μηνυμάτων που δόθηκαν ήταν η αξιοποίηση της πλατφόρμας του ψηφιακού ευρώ ώστε οποιεσδήποτε ιδιωτικές λύσεις πληρωμών εξετάζονται από την Κυπριακή αγορά να αποκτήσουν πανευρωπαϊκή και όχι αποκλειστικά και μόνο εθνική εμβέλεια.

Το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος αποτέλεσε η παρουσίαση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Patrick Papsdorf - Διευθυντή ανάπτυξης του εγχειριδίου κανόνων - το οποίο αφορά στην καθιέρωση ενός ενιαίου συνόλου προτύπων, διαδικασιών και κανόνων για τις πληρωμές σε ψηφιακό ευρώ σε όλη την ευρωζώνη, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό διαπραγμάτευσης νομοθεσίας στις Βρυξέλλες. Ο κ. Papsdforf ανέδειξε γενικές πτυχές των υπό εξέλιξη εργασιών της Oμάδας Aνάπτυξης του Eγχειριδίου και ενημέρωσε τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως προς τη συμμετοχή τους στο σχήμα του ψηφιακού ευρώ.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα κριτήρια επιλεξιμότητας, την διαδικασία ένταξης στο σχήμα, τις απορρέουσες υποχρεώσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τερματισμό ή αναστολή της συμμετοχής, καθώς και τις διαδικασίες που ενεργοποιούνται σε περίπτωση παραβίασης.

Η αναθεωρημένη εκδοχή του προσχεδίου του εγχειριδίου κανόνων παραδόθηκε στην Ομάδα Ανάπτυξης του Εγχειριδίου, διευκρινίστηκε ότι αυτό είναι επαρκώς ευέλικτο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν από τις νομοθετικές συζητήσεις σχετικά με το προσχέδιο του κανονισμού για το ψηφιακό ευρώ. Παρουσιάστηκαν επίσης τα προσχέδια των ελάχιστων προτύπων εμπειρίας χρήστη, ενδεικτικά σενάρια χρήσης και ολοκληρωμένες ροές διαδικασιών. Ο κ. Papsdorf υπογράμμισε προς την κυπριακή αγορά ότι η συμμόρφωση με το εγχειρίδιο κανόνων θα διασφαλίσει μία τυποποιημένη, ασφαλή και υψηλής ποιότητας εμπειρία χρήστη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Βασικό σημείο της παρουσίασης ήταν ο τρόπος οργάνωσης των υπηρεσιών ψηφιακού ευρώ, δηλαδή της διαχείρισης πρόσβασης, ρευστότητας και των συναλλαγών σε ψηφιακό ευρώ. Ο κ. Papsdorf επεσήμανε στην Κυπριακή αγορά ότι μέσω της πιστής τήρησης του εγχειριδίου διασφαλίζεται μία τυποποιημένη, ασφαλής και ποιοτική εμπειρία χρήστη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε, όπου συμμετείχαν εκλεκτά στελέχη από τις Κεντρικές Τράπεζες της Ελλάδας, της Εσθονίας, της Αυστρίας και της Κύπρου. Συγκεκριμένα, η κα. Σίσσυ Παπαγιαννίδου, ο κ. Rainer Olt, ο κ. Asen Naydenov, και ο κ. Στέλιος Γιωργάκης εξέτασαν μία σειρά θεμάτων που αφορούν στο κόστος, στις επιπτώσεις δικτύου όπου η αξία και η χρησιμότητα ενός συστήματος πληρωμών αυξάνονται καθώς περισσότεροι χρήστες εντάσσονται σε αυτό, στους εκτιμώμενους κινδύνους, στην ανθεκτικότητα και στoν δρόμο προς την ετοιμότητα της αγοράς για υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ. Αυτά τα θέματα δεν είναι σημαντικά μόνο από τεχνική άποψη αλλά έχουν στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης.