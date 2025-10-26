Την κορυφαία αξιολόγηση ΑΑΑ για την ΕΕ διατήρησε ο DBRS

Την κορυφαία μακροπρόθεσμη αξιολόγηση "ΑΑΑ" για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σταθερή τάση, επιβεβαίωσε ο οίκος DBRS Ratings GmbH (Morningstar DBRS).

Ταυτόχρονα, ο καναδικός οίκος επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο R-1 (υψηλή), με σταθερή τάση.

Η σταθερή τάση αντικατοπτρίζει την άποψη του DBRS ότι «η δέσμευση και η ικανότητα των κρατών μελών να στηρίξουν την Ένωση αναμένεται να παραμείνουν πολύ ισχυρές, παρά την αύξηση του χρέους και τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους».

Σημειώνει ότι οι προβλεπόμενες σημαντικές αυξήσεις του χρέους της ΕΕ σε μέγιστο βαθμό, σχεδόν 1,1 τρισεκατομμύριο ευρώ, κυρίως λόγω του προσωρινού χρηματοδοτικού εργαλείου Next Generation EU (NGEU), πιθανότατα θα δημιουργήσουν υψηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους στο μέλλον.

Παρ 'όλα αυτά, ο DBRS αναφέρει ότι η αύξηση του δημοσιονομικού περιθωρίου, η υποχρέωση των κρατών μελών να χρηματοδοτούν τα συμφωνημένα επίπεδα δαπανών και το σύστημα ιδίων πόρων και αποπληρωμών της ΕΕ από τους δικαιούχους δανείων, θα επιτρέψουν άνετα στην Ένωση να αποπληρώσει το χρέος της.

Αναφορικά με την αξιολόγηση ΑΑΑ, ο καναδικός οίκος αναφέρει πως αυτό υποστηρίζεται από την πιστοληπτική ικανότητα των βασικών κρατών μελών της Ένωσης, την ισχυρή τους δέσμευσή στην ΕΕ και την ενίσχυση από πολλαπλές πηγές στήριξης, ιδίως από κράτη μέλη που δεν έχουν αξιολόγηση AAA.

Επιπλέον, ο DBRS αναφέρει ότι η ΕΕ επωφελείται από τη συντηρητική δημοσιονομική διαχείριση που διαθέτει, ενώ τα οφέλη από τα πολλαπλά επίπεδα ρυθμίσεων εξυπηρέτησης χρέους που προστατεύουν τους πιστωτές, παραμένουν σε ισχύ και η Ένωση έχει de facto καθεστώς προτιμώμενου πιστωτή.

