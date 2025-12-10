Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Διαδικτυακή απάτη μαμούθ με θύμα εταιρεία στη Λάρνακα - Εμβάσματα 111 χιλιάδων ευρώ σε λογαριασμό «φάντασμα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η παράνομη παρέμβαση δεν έγινε αντιληπτή και τα τιμολόγια προωθήθηκαν κανονικά στην κυπριακή εταιρεία για εκτέλεση των πληρωμών.

Καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λάρνακας από υπάλληλο εταιρείας με έδρα τη Λάρνακα, ότι η εταιρεία του έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα την απόσπαση του συνολικού χρηματικού ποσού ύψους, €111.370.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε αναλάβει να διεκπεραιώσει πληρωμές εκ μέρους συνεργαζόμενης εταιρείας στην Κύπρο, επίσης με έδρα τη Λάρνακα, προς ισπανική εταιρεία.

Την επικοινωνία μεταξύ των δύο εταιρειών διαχειριζόταν δικηγορικό γραφείο στην Ισπανία.

Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2025, άγνωστα πρόσωπα φέρονται να απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του δικηγορικού γραφείου και της ισπανικής εταιρείας, αποστέλλοντας τιμολόγια με παραποιημένα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.

Η παράνομη παρέμβαση δεν έγινε αντιληπτή και τα τιμολόγια προωθήθηκαν κανονικά στην κυπριακή εταιρεία για εκτέλεση των πληρωμών.

Στις 29 Οκτωβρίου 2025 και 4 Νοεμβρίου 2025, η κυπριακή εταιρεία πραγματοποίησε δύο εμβάσματα ύψους €68.120 και €43.250 αντίστοιχα, προς τον ύποπτο τραπεζικό λογαριασμό.

Ακολούθως, κατά την επικοινωνία με την ισπανική εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν της ανήκε και έτσι αντιλήφθηκαν ότι είχαν εξαπατηθεί.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΠΑΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα