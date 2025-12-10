Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ασφαλείς οι επιβαίνοντες του ισραηλινού σκάφους – Εντοπίστηκε από το ΚΣΕΔ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΚΣΕΔ υλοποιούσε εκτεταμένες και συντονισμένες έρευνες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές Ελλάδας και Ισραήλ, μέχρι τον εντοπισμό του σκάφους.

Εντοπίστηκε το σκάφος το οποίο αγνοείτο και για το οποίο είχε στηθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του ΚΣΕΔ, με τους επιβαίνοντες να είναι καλά στην υγεία τους. Στο σκάφος επιβαίνουν 4 ισραηλινοί άνδρες 41, 40, 30 και 27 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση το ΚΣΕΔ ενέπλεξε ερευνητικό σκάφος το οποίο δραστηριοποιείται εντός της κυπριακής ΑΟΖ επ' ωφελεία της Δημοκρατίας, το οποίο κατάφερε να εντοπίσει το συγκεκριμένο ιστιοφόρο. Το συγκεκριμένο ερευνητικό σκάφος είναι μεγάλων δυνατοτήτων και δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων στο σκάφος είναι καλή. Αυτή την στιγμή το σκάφος κινείται προς το λιμάνι της Χάιφα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται ότι έσπασε η μηχανή του σκάφους και ο καπετάνιος επέλεξε να κινηθεί με την χρήση ιστίου. Ο καπετάνιος ανέφερε πως δεν χρειάζονται βοήθεια.

Το ΚΣΕΔ ενημέρωσε τις αρχές του Ισραήλ, οι οποίες αναμένουν το σκάφος να φτάσει σε μία ημέρα πίσω στο Ισραήλ, κάτι που εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες.

Εξάλλου, το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης στην Αρχή Ναυσιπλοΐας και Λιμανιών του Ισραήλ ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατάφερε να επικοινωνήσει με το σκάφος το οποίο αγνοείτο και με το οποίο είχε χαθεί η επικοινωνία μετά τον απόπλου του από το λιμάνι του Ασντόντ.

