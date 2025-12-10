Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Από 18 μήνες σε 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή σε υπόθεση ναρκωτικών μετά από έφεση Γ.Εισαγγελέα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας προσέβαλε την επιβληθείσα πρωτόδικη απόφαση εδραζόμενος στην αναγκαιότητα επιβολής αποτρεπτικής ποινής κρίνοντας την παρούσα ως έκδηλα ανεπαρκή.

Δεκτή έκανε το Εφετείο την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με την οποία ζητούσε, μεταξύ άλλων, αύξηση της ποινής που είχε επιβληθεί, από το πρωτόδικο δικαστήριο, σε κατηγορούμενο για παράνομη κατοχή κοκαΐνης συνολικού βάρους 52,73 γραμμαρίων, με σκοπό την προμήθεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, συνεπεία της έφεσης ήταν η ποινή φυλάκισης να ανατραπεί από 18 μήνες με αναστολή σε τρία χρόνια με αναστολή.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2025 και είναι ομόφωνη.

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έρευνα της Αστυνομίας σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας προσέβαλε την επιβληθείσα πρωτόδικη απόφαση εδραζόμενος στην αναγκαιότητα επιβολής αποτρεπτικής ποινής κρίνοντας την παρούσα ως έκδηλα ανεπαρκή.

Θέση, επίσης, του Γενικού Εισαγγελέα ήταν ότι η αναστολή της επιβληθείσας ποινής φυλάκισης οδήγησε σε ουδετεροποίηση της αποτελεσματικότητας του νόμου και σε εξουδετέρωση του αποτρεπτικού της χαρακτήρα, δίδοντας λανθασμένα μηνύματα σε σχέση με τέτοιας φύσεως αδικήματα.

Το Εφετείο συμφώνησε με τον πρώτο λόγο έφεσης, κρίνοντας ότι η ποινή των 18 μηνών φυλάκισης θα πρέπει να αντικατασταθεί με ποινή φυλάκισης τριών χρόνων.

«Είναι προφανής η σοβαρότητα των αδικημάτων που αφορά η παρούσα έφεση και η αναγκαιότητα επιβολής αποτρεπτικών ποινών. Αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά έχουν επανειλημμένως χαρακτηριστεί ως κοινωνική μάστιγα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη φυσική όσο και την κοινωνική ευημερία του κοινού. Η δε έξαρση, η οποία παρατηρείται σε τέτοιου είδους αδικήματα, καθιστά την αποτροπή κυρίαρχο στοιχείο στην ποινή που θα πρέπει να επιβάλλεται», αναφέρει στην απόφαση που εξέδωσε το Εφετείο.

Αναφορικά με τον δεύτερο λόγο έφεσης, το Εφετείο θεώρησε ως ορθή και επικύρωσε την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για περίοδο τριών χρόνων αποδεχόμενο, ως μετριαστικό παράγοντα, τις ιδιαίτερες περιστάσεις της προκείμενης περίπτωσης.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Χρύσω Περγαντή, Δημόσιος Κατήγορος.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

Tags

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα