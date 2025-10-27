Νέος γύρος συναντήσεων Τετάρτη και Πέμπτη για ΑΤΑ

Έχουν καθοριστεί οι ξεχωριστές συναντήσεις των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Υπουργό Οικονομικών για το θέμα της απόδοσης της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για αυτή τη βδομάδα, με τους εκπροσώπους τόσο των εργαζομένων, όσο και των επιχειρήσεων, να εκφράζουν με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ την προσδοκία να επέλθει οριστική συμφωνία για το ζήτημα το συντομότερο, καθώς το θέμα απασχολεί εδώ και αρκετούς μήνες τη δημόσια συζήτηση.

Η συνάντηση των δύο Υπουργών, Εργασίας και Οικονομικών, με την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης στις 3.30μμ στο Υπουργείο Εργασίας, ενώ η συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ έχει οριστεί για την Πέμπτη στις 2.30μμ.

Ο Στέλιος Χριστοδούλου, Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η κυβερνητική πλευρά δεν έχει αποστείλει προς τους κοινωνικούς εταίρους νεότερο έγγραφο με τις διευκρινίσεις και επεξηγήσεις που ζητήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι πριν μια βδομάδα, τη Δευτέρα, η Κυβέρνηση έστειλε στις δύο πλευρές ένα εμπιστευτικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης, για το οποίο, τόσο οι εργοδοτικές οργανώσεις, όσο και οι συνδικαλιστικές, είπαν ότι περιέχει ασάφειες.

"Μας ενδιαφέρει ο θεσμός να επεκταθεί ώστε να καλύπτει περισσότερους εργαζόμενους και οι επιχειρήσεις να μη θεωρούν το εργατικό κόστος ως ελαστική δαπάνη, δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να δίνει ό,τι θέλει", είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Χριστοδούλου. Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό εκεί και όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις να εφαρμόζεται η ΑΤΑ για όλους τους εργαζόμενους και όχι για όσους είναι μέλη των συντεχνιών.

"Ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί με αίσιο τέλος η διαδικασία, για να δώσουμε σημασία στα υπόλοιπα θέματα, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, τα θέματα του κατώτατου μισθού και άλλα εργασιακά ζητήματα. Για το θέμα της ΑΤΑ αφιερώσαμε πέραν του εξαμήνου", σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι "έξι μήνες τους φάγαμε, είμαστε στο φωτο-φίνις. Ελπίζουμε να κάνουμε τα σωστά βήματα για να έχουμε τελική κατάληξη, που θα βοηθά όλους, και την κοινωνία, η οποία έχει απωλέσει μεγάλη αγοραστική δύναμη από τους μισθούς των εργαζομένων, και τις επιχειρήσεις γενικότερα".

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε μία συμφωνία, είπε ότι "θα δείξει. Όσο κοντά είσαι, άλλο τόσο μακριά". Πρόσθεσε ότι θα εξαρτηθεί από το αν η εισήγηση των Υπουργών είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό τόσο από τους εργοδοτικούς συνδέσμους, όσο και από συντεχνίες που συμμετέχουν στην πανσυνδικαλιστική, "θα είναι ευχής έργο".

Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι οι συντεχνίες έδωσαν την προπερασμένη Πέμπτη επιστολή στους Υπουργούς με τις θέσεις τους και μέχρι πού μπορούν να κάνουν παραχωρήσεις. "Οι Υπουργοί τα γνωρίζουν", είπε.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέφερε ότι φαίνεται να έχει οριστικοποιηθεί η συνάντηση των εργοδοτικών οργανώσεων με τους δύο Υπουργούς για το απόγευμα της Τετάρτης.

Ερωτηθείς αν έχουν λάβει κάτι γραπτώς από την Κυβέρνηση μετά το πλαίσιο διαπραγμάτευσης της περασμένης Δευτέρας, είπε ότι δεν έχουν πάρει κάτι, ενώ πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, "δεν πρέπει να κατατεθεί οτιδήποτε γραπτώς. Δεν διευκολύνει τη διαδικασία".

Όπως σημείωσε, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ κωδικοποίησαν τις θέσεις τους σε επιστολή προς τους δύο Υπουργούς που απέστειλαν την περασμένη Πέμπτη. "Είναι ήδη γνωστές στην κυβέρνηση και στις συντεχνίες, πάμε να δούμε πώς προχωρούμε παρακάτω", είπε, σημειώνοντας ότι "δεν θα δουλέψουμε πάνω σε πλαίσιο το οποίο κατατέθηκε κατά τρόπο άτυπο την περασμένη Δευτέρα".

Ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι οι δύο εργοδοτικοί σύνδεσμοι έχουν σαφέστατες εντολές από τα σώματα τους, με αποτυπωμένες θέσεις και επιδιώξεις. Επανέλαβε ότι είναι "απόλυτα αδιαπραγμάτευτη η καθολική εφαρμογή ΑΤΑ".

"Σε κάποια σημεία υπάρχει περιθώριο συζήτησης και συμβιβασμών. Αλλά κάποια σημεία είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα, όπως γνωρίζουμε κι εμείς τις αδιαπραγμάτευτες γραμμές των συντεχνιών", είπε. Πρόσθεσε ότι πρόθεση είναι "να χτίσουμε στα σημεία που έχουμε περιθώρια για να βρεθεί λύση".

Είπε και ο ίδιος, από την πλευρά του, ότι το ζήτημα της ΑΤΑ "έχει κουράσει και το σύστημα και το κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να απαλλάξουμε την καθημερινή δημόσια συζήτηση από την ΑΤΑ και να αποδεσμεύσουμε ενέργεια για πολύ σημαντικά ζητήματα, στα οποία έχουμε κοινά συμφέροντα, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι".

Ο κ. Αντωνίου εκτίμησε ότι τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει μια εντατική διεργασία με τους δύο Υπουργούς και τον καθορισμό, πιθανώς, και μίας κοινής συνάντησης όλων των πλευρών. Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι η τελευταία κοινή συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ