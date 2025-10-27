Άνοιξαν αιτήσεις για οικονομική στήριξη φοιτητών

Η Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ) ανακοίνωσε ότι άρχισε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για οικονομική στήριξη φοιτητών/φοιτητριών πρώτου πτυχίου, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 27 Νοεμβρίου 2025.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα: https://socialsupport.gov.cy, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η χορηγία αφορά επιδότηση διδάκτρων πανεπιστημίου ή και πληρωμή ενοικίου φοιτητικής στέγης. Η οικονομική βοήθεια καταβάλλεται απευθείας στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για τα δίδακτρα ή στους ιδιοκτήτες των υποστατικών για τα ενοίκια.

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, ο οποίος φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια συνεχούς προσφοράς, από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 επεκτείνει τη στήριξή του, εντάσσοντας τρεις νέες ομάδες φοιτητών στην κατηγορία παροχής βοήθειας χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Αποφοίτους της Σχολής Κωφών «Γεώργιος Μάρκου» ,

, Αποφοίτους της Σχολής Τυφλών , και

, και Επανεγκατασταθέντες στις κατεχόμενες περιοχές Κορμακίτη και Ριζοκαρπάσου.

Δικαιούχοι είναι επίσης και οι πληγέντες από έκτακτα συμβάντα. Ως εκ τούτου, φοιτητές οικογενειών που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στην ημιορεινή περιοχή Λεμεσού τον περασμένο Ιούλιο, εμπίπτουν, υπό προϋποθέσεις, στην κατηγορία Γ.4 του Έκτακτου Συμβάντος, δηλαδή «Φυσική καταστροφή/ ή γενικά καταστροφή που επηρεάζει σοβαρά/κρίσιμα/δραστικά/ουσιωδώς και άμεσα την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας».

Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν ολική καταστροφή της κατοικίας της οικογένειας, νοουμένου ότι χρησιμοποιείτο ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής τους, ή καταστροφή της βασικής εργασίας (γεωργία, κτηνοτροφία, υποστατικό) που να έχει επηρεάσει σοβαρά/κρίσιμα/δραστικά/ουσιωδώς και άμεσα την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Βασική προϋπόθεση είναι να μην παραβιάζεται οποιοσδήποτε κανόνας της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία του ΑΦΚΣ.