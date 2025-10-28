Κλειδί για συμφωνία η επέκταση της ΑΤΑ- Mιλούν στον «Πολίτη» οι επικεφαλής των κοινωνικών εταίρων

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο κοινωνικός διάλογος για την ΑΤΑ, με την τρέχουσα εβδομάδα να είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση ή όχι της εργατικής ειρήνης στη χώρα.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας θα πραγματοποιήσουν νέες συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, σε μια ύστατη προσπάθεια να υπάρξουν συγκλίσεις που θα επιτρέψουν την υποβολή μεσολαβητικής πρότασης που να είναι αποδεκτή.

Κλειδί για την επίτευξη συμφωνίας, απ' ό,τι φαίνεται, θα αποτελέσει η επέκταση της ΑΤΑ προκειμένου να την απολαμβάνουν περισσότεροι εργαζόμενοι.

Οι συναντήσεις των δύο υπουργών «κλείδωσαν» την Τετάρτη στις 3:30 μ.μ. με τους εργοδότες και την Πέμπτη στις 2:00 μ.μ. με τις συντεχνίες.

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη Δευτέρα, στάληκε από την κυβερνητική πλευρά νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης, για το οποίο ασκήθηκε έντονη κριτική για έλλειψη σαφήνειας.

Οι υπουργοί μορφοποιούν πρόταση για την ΑΤΑ που θα κατατεθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων με στόχο να επιτευχθεί ολιστική και μόνιμη λύση, δήλωσε στο Τρίτο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Τα δεδομένα

Με βάση τα δεδομένα, όπως έχουν αυτή τη στιγμή και όπως τα ερμηνεύουμε, η νέα πρόταση, για να μπορεί να γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, θα πρέπει να προνοεί την επέκταση της ΑΤΑ στο 100%, όχι για όλους, καθώς το αποκλείουν οι εργοδότες, και όχι κλιμακωτά, που αποκλείουν κάθετα οι συντεχνίες.

Οι συντεχνίες θέτουν ως προαπαιτούμενο την επέκταση της ΑΤΑ μέσω ενεργειών που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση.

Όσον αφορά την κλιμακωτή απόδοση η ερμηνεία που δίνουμε είναι ότι είναι ένα θέμα που θα μπορούσαν να συζητήσουν οι εργοδοτικές οργανώσεις.

Σε ό,τι αφορά την παράμετρο της οικονομικής ανάπτυξης δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα μη επίτευξης συγκλίσεων.

Για το όριο του πληθωρισμού, στο οποίο θα περιορίζεται η απόδοση της ΑΤΑ και θα αποτελεί οροφή, οι εργοδότες ευνοούν 3% αντί 4% που ήταν η πρόνοια στο νέο πλαίσιο που κατέθεσε η κυβέρνηση. Και σε αυτή την πρόνοια φαίνεται να υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης.

Στην κυβέρνηση το επόμενο βήμα

Ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, δήλωσε στον «Π» ότι «είναι στο χέρι της κυβέρνησης να υποβάλει πρόταση στη βάση των όσων έχουν γίνει γνωστά στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προκειμένου να υπάρξει προοπτική θετικής κατάληξης σε συμφωνία». «Η κυβέρνηση έχει μεσολαβητικό ρόλο, όχι διαπραγματευτικό», υπέδειξε.

«Οι θέσεις μας είναι γνωστές και τα πλαίσια τα οποία μπορούμε να κινηθούμε», ανέφερε από πλευράς της η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους. «Ένα βήμα θα είναι στο επόμενο διάταγμα για τον κατώτατο μισθό να ενσωματωθεί η ΑΤΑ», επεσήμανε, προκειμένου να την απολαμβάνουν περισσότεροι εργαζόμενοι.

«Το θέμα της επέκτασης της ΑΤΑ για μας είναι προαπαιτούμενο», δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ Στέλιος Χριστοδούλου, τονίζοντας ότι, όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, είναι σημαντικό να εφαρμόζεται η ΑΤΑ για όλους τους εργαζόμενους και όχι για όσους είναι μέλη των συντεχνιών.

«Αναμένουμε πρόταση από την κυβέρνηση η οποία ελπίζουμε να είναι η τελική και η οποία να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων για το όλο θέμα», είπε στον «Π» ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου.

Σεβασμός στους εταίρους

«Οδεύουμε σε μια τελευταία προσπάθεια με σαφείς τις επιδιώξεις μας, με σεβασμό στους εταίρους μας αλλά και πλήρως αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας και τη βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου για τα επόμενα δύσκολα χρόνια σε αυτό το ρευστό και αμείλικτα ανταγωνιστικό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον», επεσήμανε μιλώντας στον «Π» ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου.

Ο γ.γ. του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, σε χθεσινές του δηλώσεις στο «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, ανέφερε ότι «η αμοιβαία εκτίμηση και ο αλληλοσεβασμός που υπάρχει μεταξύ των κοινωνικών εταίρων μάς επιτάσσει και μας επιβάλλει να βρούμε μια λύση και να κάνουμε αμοιβαίες υποχωρήσεις. Έχω τη συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα γίνουν όλα αυτά πολύ σύντομα», τόνισε.

Σε δηλώσεις του στον «Π», επεσήμανε ότι «δεν θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις αστοχίες του προηγούμενου διαστήματος και στους μη ενδεδειγμένους ενδεχομένως χειρισμούς, αλλά να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα και να βρεθούν λύσεις για το καλό των επιχειρήσεων και της οικονομίας».