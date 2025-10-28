ΕΚΤ: Ισχυρή αύξηση ζήτησης για στεγαστικά δάνεια

Ισχυρή αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια, δείχνει η έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο του 2025 που ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την ίδια ώρα, η ζήτηση για δάνεια προς επιχειρήσεις αυξήθηκε ελαφρώς, αλλά συνολικά παραμένει αδύναμη.

Όσον αφορά τα κριτήρια δανεισμού, παρέμειναν αμετάβλητα για τα στεγαστικά δάνεια και μέτρια αυστηρότερα για καταναλωτική πίστη ενώ μικρή απροσδόκητη καθαρή αυστηροποίηση κατέγραψαν τα κριτήρια για δάνεια προς επιχειρήσεις.

Προοπτικές ακινήτων και επιτόκια ανεβάζουν ζήτηση

Όπως αναφέρεται, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια συνέχισε να αυξάνεται σημαντικά σε καθαρούς όρους (καθαρό ποσοστό 28%).

Οι βελτιωμένες προοπτικές της αγοράς κατοικίας και η μείωση των επιτοκίων δανεισμού ήταν οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στη διαρκή αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων.

Η ζήτηση για καταναλωτική πίστη και άλλα δάνεια προς τα νοικοκυριά παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη (καθαρό ποσοστό 1%), με τη μείωση των επιτοκίων και άλλους παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση να αντισταθμίζονται από τη χαμηλότερη καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ ανέφεραν μια μικρή καθαρή αύξηση στη ζήτηση (καθαρό ποσοστό 2%·), αλλά παρέμεινε συνολικά αδύναμη. Αυτό ακολούθησε μια μικρή καθαρή αύξηση στη ζήτηση δανείων το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση ήταν ασθενέστερη από ό,τι ανέμεναν οι τράπεζες στον προηγούμενο γύρο έρευνας.

Η ζήτηση δανείων υποστηρίχθηκε από τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού και από τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση χρέους, ενώ ο αντίκτυπος των πάγιων επενδύσεων, των αποθεμάτων και του κεφαλαίου κίνησης ήταν ουδέτερος. Αρκετές τράπεζες αναφέρθηκαν σε μια αρνητική επίδραση της παγκόσμιας αβεβαιότητας και των σχετικών εμπορικών εντάσεων στη ζήτηση δανείων.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τράπεζες αναμένουν αμετάβλητη ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις, περαιτέρω καθαρή αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια, αν και πιο μέτρια από ό,τι τα προηγούμενα τρίμηνα, και μικρή αύξηση της ζήτησης για καταναλωτική πίστη.

Απορρίπτουν αιτήσεις για καταναλωτικά δάνεια

Οι τράπεζες ανέφεραν καθαρή αύξηση στο μερίδιο των απορριφθέντων αιτήσεων σε όλες τις κατηγορίες δανείων, με πιο έντονη καθαρή αύξηση των ποσοστών απόρριψης για την καταναλωτική πίστη. Η καθαρή αύξηση ήταν μεγαλύτερη από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο. Για τα στεγαστικά δάνεια, ήταν η πρώτη καθαρή αύξηση από το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Κριτήρια δανεισμού

Σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων, οι τράπεζες της ευρωζώνης ανέφεραν μια μικρή καθαρή αυστηροποίηση των κριτηρίων δανεισμού προς επιχειρήσεις το τρίτο τρίμηνο του 2025 (καθαρό ποσοστό των τραπεζών 4%·).

Οι τράπεζες ανέφεραν αμετάβλητα κριτήρια για δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας (καθαρό ποσοστό 0%) και μέτρια καθαρή αυστηροποίηση για καταναλωτική πίστη και άλλα δάνεια προς νοικοκυριά (καθαρό ποσοστό 5%).

Για τις επιχειρήσεις, η καθαρή αυστηροποίηση του τρίτου τριμήνου ακολούθησε την παραμονή σε γενικές γραμμές αμετάβλητων κριτηρίων στο δεύτερο τρίμηνο. Αυτό ήταν απροσδόκητο, καθώς, στον προηγούμενο γύρο έρευνας, οι τράπεζες είχαν προβλέψει ότι τα κριτήρια θα παρέμεναν αμετάβλητα.

Οι αντιληπτοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές συνέβαλαν σε αυστηρότερα κριτήρια.

Η μικρή καθαρή χαλάρωση των κριτηρίων για τα στεγαστικά δάνεια που ανέμεναν οι τράπεζες της ευρωζώνης το δεύτερο τρίμηνο του 2025 δεν υλοποιήθηκε, ενώ η αυστηροποίηση των κριτηρίων για την καταναλωτική πίστη ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνη με τις προσδοκίες.

Οι αντιλήψεις των τραπεζών για τον κίνδυνο ήταν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην καθαρή αυστηροποίηση της καταναλωτικής πίστης.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα για τις επιχειρήσεις, θα αυστηροποιηθούν ελαφρώς για τα στεγαστικά δάνεια και θα αυστηροποιηθούν περαιτέρω για την καταναλωτική πίστη.

Οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις των τραπεζών - οι πραγματικοί όροι και προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν στις συμβάσεις δανείου - παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, ενώ χαλάρωσαν για τα στεγαστικά δάνεια και την καταναλωτική πίστη.

Ο γύρος έρευνας του Οκτωβρίου 2025 διεξήχθη μεταξύ 19 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου 2025. Συνολικά 154 τράπεζες συμμετείχαν στην έρευνα σε αυτόν τον γύρο, με ποσοστό απόκρισης 100%.