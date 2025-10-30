Στο μικροσκόπιο τα ταξιδιωτικά γραφεία

Κάτω από το μικροσκόπιο της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής θα τεθεί το ζήτημα της ανάγκης προστασίας και αποζημίωσης των καταναλωτών που επηρεάζονται από την πτώχευση τουριστικών γραφείων ή πέφτουν θύματα παραπλάνησης σχετικά με τα πακέτα ταξιδίων που προσφέρουν διοργανωτές ταξιδίων. Η συζήτηση του θέματος κρίθηκε επιβεβλημένη μετά και τη νέα περίπτωση διοργανωτή ταξιδίων, εναντίον του οποίου έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί πέραν των 200 καταγγελιών. Πρόκειται για το ταξιδιωτικό γραφείο «Efi Strakottou Travel & Tours ltd» στη Λεμεσό, για το οποίο η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου εξέδωσε ανακοίνωση στις 26/09/2025, γνωστοποιώντας τη διενέργεια έρευνας εναντίον του, καλώντας, παράλληλα, τους πολίτες να μην προβαίνουν σε νέες πληρωμές προς το εν λόγω ταξιδιωτικό γραφείο.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως η αρμόδια κρατική υπηρεσία, ενημέρωσε τους καταναλωτές με ανακοίνωση Τύπου ότι διενεργείται έρευνα σε σχέση με το εν λόγω ταξιδιωτικό γραφείο «το οποίο κρίνεται αφερέγγυο και ενδέχεται να αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις». Αφερέγγυος θεωρείται οποιοσδήποτε διοργανωτής αδυνατεί να εκτελέσει το σύνολο ή μέρος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που έχει δεσμευτεί να παρέχει, συνάπτοντας σύμβαση οργανωμένου ταξιδίου με ταξιδιώτη.

Όλοι οι επηρεαζόμενοι ταξιδιώτες, που έχουν συνάψει σύμβαση οργανωμένου ταξιδίου/πακέτου με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο και δεν έλαβαν τις υπηρεσίες για τις οποίες κατέβαλαν χρήματα, κλήθηκαν από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να υποβάλουν γραπτώς αίτημα στον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA) μέχρι τις 24 του μήνα, προσκομίζοντας όλα τα σχετικά στοιχεία για τη διαχείριση της υπόθεσής τους.

Λόγος για αμελή εποπτεία

Σε υπόμνημά του προς τη Βουλή, ημερομηνίας 10/10/2025, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι από τις 12/09/2025 δέχθηκε παράπονα από συνολικά 228 καταναλωτές εναντίον του διοργανωτή ταξιδίωv «Efi Strakottou Travel & Tours ltd». Οι καταναλωτές αυτοί πλήρωσαν συνολικά το ποσό των €103.000, το οποίο η εγγυητική του ταξιδιωτικού γραφείου δεν επαρκεί για να καλύψει, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, Μάριος Δρουσιώτης, κατήγγειλε αμελή εποπτεία από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και προειδοποίησε ότι ο Σύνδεσμος θα κινηθεί νομικά στην περίπτωση που δεν αποζημιωθούν όλοι οι πελάτες του εν λόγω ταξιδιωτικού γραφείου.

Η νομοθετική ρύθμιση

Η συζήτηση στη Βουλή, την ερχόμενη Τρίτη, θα επικεντρωθεί στο πώς διασφαλίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών–ταξιδιωτών στις περιπτώσεις όπου τα τουριστικά γραφεία εισπράττουν τα χρήματα, αδυνατούν να πραγματοποιήσουν τα οργανωμένα ταξίδια και δεν επιστρέφουν τα ποσά είτε επειδή δεν τα διαθέτουν είτε λόγω πτώχευσης.

Τα οργανωμένα ταξίδια καλύπτονται σήμερα από τον Νόμο Περί των Οργανωμένων Ταξιδίων και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών του 2017, ο οποίος παρέχει στους καταναλωτές σημαντική ασφάλεια και δικαιώματα.

Εντεταλμένη Υπηρεσία για την εφαρμογή του νόμου είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου. Ο ACTTA έχει διοριστεί ως «Εγκεκριμένο Σώμα» για τη διαχείριση των εγγυητικών που συνάπτονται από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να ενεργεί ως εποπτεύουσα Αρχή.