Ύστατη προσπάθεια για συμφωνία στην ΑΤΑ - Κρίσιμη η σημερινή συνάντηση υπουργών με κοινωνικούς εταίρους

Την τελευταία ευκαιρία για επίτευξη συμφωνίας στο θέμα της ΑΤΑ θα έχουν σήμερα συντεχνίες και εργοδοτικές οργανώσεις.

Όπως πληροφορείται ο «Π», στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών με τους κοινωνικούς εταίρους, σε μια ύστατη προσπάθεια κατάληξης σε συμφωνία σε ένα ζήτημα που είναι σε εκκρεμότητα εδώ και μήνες.

Τον δρόμο για την κοινή σύσκεψη άνοιξε η χθεσινή συνάντηση των συντεχνιών με τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, που διήρκεσε δυόμισι και πλέον ώρες. Το κλίμα στη συνάντηση φαίνεται να ήταν ηπιότερο σε αντίθεση με αυτό που υπήρξε την Τετάρτη, όταν οι υπουργοί είδαν την εργοδοτική πλευρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι συντεχνίες επανέλαβαν τις θέσεις τους και τα όρια που θέτουν, με βασικό σημείο διεκδίκησης να είναι η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό προκειμένου να την απολαμβάνουν σταδιακά περισσότεροι εργαζόμενοι, ενώ σημαντικό σημείο αποτελεί επίσης η τήρηση των όποιων συμφωνηθέντων.

Παράλληλα, οι συντεχνίες αναμένουν με τις φοροαπαλλαγές προς τις επιχειρήσεις να αναληφθούν συγκεκριμένα μέτρα από την κυβέρνηση για σταδιακή επέκταση του αριθμού των εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις.

Όσον αφορά το τι μπορούν να αποδεχθούν οι συντεχνίες είναι η σταδιακή επέκταση της ΑΤΑ στο 100%, ενώ, όπως πληροφορούμαστε, δεν προτίθενται να σταθούν εμπόδιο στον καθορισμό του 4% ως όριο πληθωρισμού για απόδοση της ΑΤΑ.

Τα όρια των συντεχνιών

«Έχουμε θέσει τις θέσεις μας, έχουμε αναφέρει τα όριά μας, έχουμε αναδείξει τις υποχωρήσεις που έχουμε κάνει, έχουμε ενημερωθεί για τις θέσεις των εργοδοτικών οργανώσεων», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου.

«Έχουμε τοποθετήσει πολύ ξεκάθαρα, για ακόμα μία φορά, τις παραμέτρους πάνω στις οποίες μπορεί να υπάρξει από τη δική μας πλευρά συμφωνία», επεσήμανε η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους. «Έχουμε υπογραμμίσει και την ευελιξία και τις υποχωρήσεις που δείξαμε προκειμένου να υπάρξει αυτή η συμφωνία, όπως επίσης αναδείξαμε και τα σημεία τα οποία -κατά τη δική μας εκτίμηση και από τη θέση των εργαζομένων- πρέπει να υπάρχουν σε μία συμφωνία», σημείωσε. «Είμαστε σε έναν καινούργιο κύκλο, καταθέσαμε τα πλαίσιά μας», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι εάν η εργοδοτική πλευρά επιμένει στην απόρριψη του πλαισίου, και αν από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία ενεργεί ως ο μεσολαβητής μετά και από τη συζήτηση που είχαμε μαζί τους, δεν υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση για να έχουμε σύγκλιση, τότε, επί της ουσίας θα έχουμε αδιέξοδο».

«Στόχος του συνδικαλιστικού κινήματος ήταν από την πρώτη στιγμή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε πλήρως τον θεσμό της ΑΤΑ, δημιουργώντας παράλληλα την προοπτική για επέκτασή του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το σύνολο των εργαζομένων», δήλωσε ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

«Μετά τη συνάντηση με τους δύο υπουργούς και την επαναβεβαίωση των θέσεων και των ορίων που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, δίνεται ακόμα μία τελευταία ευκαιρία με την προοπτική να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να προβούμε σε μία κοινή συνάντηση έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είτε τα πράγματα μπορούν να οδεύσουν σε μία θετική κατάληξη είτε να επιβεβαιωθεί η αρνητική εξέλιξη, η οποία δεν είναι επιθυμητή από κανέναν», τόνισε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι που τους κάνει αισιόδοξους ότι μπορεί κάτι να αλλάξει έστω και την τελευταία στιγμή, ο κ. Μάτσας είπε ότι «υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε η κατάληξη, υπό προϋποθέσεις, να οδεύσει σε μία θετική διάσταση και ολοκλήρωση». Κληθείς να απαντήσει αν το συνδικαλιστικό κίνημα απορρίπτει το πλαίσιο ή αποτελεί αντικείμενο για εξεύρεση λύσης, ο γγ της ΣΕΚ ανέφερε ότι «το συνδικαλιστικό κίνημα δημιουργεί το πλαίσιο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει, δυνητικά, θετικές προϋποθέσεις για κατάληξη».

«Τα πλαίσια αναπροσαρμόζονται με τρόπο που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές τελικές λύσεις και από τις δύο πλευρές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, το οποίο αναδεικνύεται από το γεγονός ότι φεύγουμε από τη συνάντηση με τους δύο υπουργούς ευελπιστώντας ότι μπορούν να διαφανούν συγκλίσεις οι οποίες να οδηγήσουν σε μία κοινά αποδεκτή διευθέτηση».

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, ανέφερε ότι «εάν εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι ο αναμενόμενος πληθωρισμός (η ΑΤΑ) για την αρχή του χρόνου θα είναι σε μικρό ποσοστό, πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο βοηθά έτσι ώστε ο διάλογος να έχει αίσιο τέλος», είπε.

Ο εργοδοτικοί σύνδεσμοι που απορρίπτουν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης που τέθηκε ενώπιόν τους συντονίζουν τις ενέργειές τους και αναμένεται να προχωρήσουν σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη για να ληφθούν αποφάσεις και ακολούθως θα προχωρήσουν στην έκδοση κοινού ανακοινωθέντος