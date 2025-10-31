ΥΠΟΙΚ: Εκσυγχρονισμός, έλεγχος, διαφάνεια γενικού λογιστηρίου θωρακίζουν τα δημοσιονομικά

Η προώθηση του εκσυγχρονιστικού προγράμματος του Γενικού Λογιστηρίου, η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για τη θωράκιση της δημοσιονομικής διαχείρισης, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, στην 11η Ημερίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, με τίτλο: «Η μεταρρυθμιστική πορεία του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού», που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Κτήμα Κουσιουμή, στη Λευκωσία.

Απευθυνόμενος στους λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου, είπε ότι «η συμβολή σας στην αποτελεσματική υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού και τη διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες είναι καθοριστική και αναγνωρίσιμη», προσθέτοντας ότι ο επαγγελματισμός, η αφοσίωση και η ακεραιότητά τους ενδυναμώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και προβάλλουν πρότυπα δημόσιας διοίκησης και τους καθιστούν πολύτιμο εταίρο για το Υπουργείο Οικονομικών στην εφαρμογή μιας συνετής και υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής, που επιτρέπει στη χώρα να παραμένει ανθεκτική μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

«Η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονες προκλήσεις», συνέχισε, αναφερόμενος στις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, στην αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, στις πληθωριστικές διακυμάνσεις και στην ισχνή ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, που, όπως είπε, δημιουργούν ένα περιβάλλον που απαιτεί σύνεση, διορατικότητα και σταθερότητα στη χάραξη οικονομικής πολιτικής.

Ο Υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση εφαρμόζει συνετή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. «Οι θετικοί δείκτες ανάπτυξης, όπως και οι πρόσφατες αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, καταδεικνύουν ότι η κυπριακή οικονομία διατηρεί υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και οι αξιολογήσεις των Οίκων Αξιολόγησης επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι για τη διατήρηση των παραπάνω, καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, ο ρόλος του Γενικού Λογιστηρίου καθίσταται ακόμη σημαντικότερος. «Η προώθηση του εκσυγχρονιστικού του προγράμματος, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, όπως είναι για παράδειγμα η επικείμενη κατάργηση των επιταγών ως μέσο είσπραξης και πληρωμής στο Δημόσιο, η προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης κ.ά., καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας, όπως είναι η δημοσιοποίηση των κυβερνητικών συναλλαγών, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για τη θωράκιση της δημοσιονομικής μας διαχείρισης και για την προσαρμογή του κράτους στις απαιτήσεις της νέας εποχής», είπε.

Επιπρόσθετα, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου των Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες της μεταρρυθμιστικής πορείας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Όπως επισήμανε, με την επικείμενη εισαγωγή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος e-Procurement, τη δημιουργία ενός πυρήνα επαγγελματιών αγοραστών και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων ανάλυσης και παρακολούθησης δεδομένων, ενισχύεται η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η λογοδοσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

«Η απλοποίηση των διαδικασιών, η ψηφιοποίηση των εγγράφων και η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων και στην καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια που εκσυγχρονίζει τη διαχείριση των συμβάσεων και εδραιώνει μια νέα κουλτούρα διαφάνειας, επαγγελματισμού και αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση», είπε ο Μάκης Κεραυνός.

Περαιτέρω, σημείωσε ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως φορέας διοικητικών επαληθεύσεων των δαπανών αλλά και μέσω της χρηματοοικονομικής υποστήριξης στη διαχείριση όλων των ευρωπαϊκών πόρων, επιτελεί κομβικό ρόλο στη μεγιστοποίηση του οφέλους για την κοινωνία και την οικονομία.

«Η επιτυχής υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων απαιτεί συνέπεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, αρχές που εσείς διαχρονικά υπηρετείτε με προσήλωση και υπευθυνότητα», είπε ο Υπουργός Οικονομικών, προσθέτονας ότι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ταμείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027», προσφέρει τις ευκαιρίες για την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης οικονομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ