Στα €60 δισ. το χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων- Σημαντική ετήσια μείωση

Στα €60 δισ. ανέρχεται το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τέλη Ιουνίου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα, σημειώνοντας σημαντική ετήσια μείωση.

H Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε σήμερα στην ιστοσελίδα της την έκδοση «Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί» για το τρίμηνο αναφοράς που λήγει τον Ιούνιο του 2025.

Νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2025 στα 62,8 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 54% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 3% αφορά χρεόγραφα, 25% μετοχές και 18% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος τους ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2025 στα 19,7 δισ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 55% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εν μέρει λόγω και της αύξησης του ΑΕΠ.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση της τάξης του 62%.

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 74,3 δισ. ευρώ με αναλογία 20% σε μετρητά και καταθέσεις, 6% σε δάνεια, 0,6% σε χρεόγραφα, 41% σε μετοχές και 32% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος του τομέα στο τέλος Ιουνίου 2025 ανήλθε στα 40,0 δισ. ευρώ με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 112% του ΑΕΠ, σημειώνοντας οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εν μέρει λόγω και της αύξησης του ΑΕΠ.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρουσιάζει αισθητή μείωση της τάξης του 94%.

Ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί οργανισμοί και συνταξιοδοτικά ταμεία

Το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα 5,8 δισ. ευρώ και είναι κατανεμημένο ως εξής: 7% σε μετρητά και καταθέσεις, 2% σε δάνεια, 28% σε χρεόγραφα, 46% σε μετοχές και 17% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 7,1 δισ. ευρώ επενδυμένο 5% σε μετρητά και καταθέσεις, 14% σε δάνεια και χρεόγραφα, 79% σε μετοχές και 2% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα 4,8 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 15%, 14% σε δάνεια, 7% σε χρεόγραφα, 55% σε μετοχές και 10% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.